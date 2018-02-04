愛肝達人站／把肝癌腫瘤燒死 3公分以下效果好

2018-02-04 13:30 聯合晚報 許金川



「醫師，要好好取『卵』喔！」

是一個女性，奇怪，是不是看錯人了？我又不是婦產科醫師。

「要穿多一點，好好取暖喔！」

原來是天冷了，病人關心起我來了！

天寒地凍，加上早晚溫差大，血管因天冷收縮，很容易引發心臟病及腦血管疾病而猝死。這方面有些低等動物就聰明多了，例如：蛇可以冬眠、降低新陳代謝，等春回大地再恢復正常活動。但人類就無法冬眠了，只能冷凍精蟲、冷凍卵子，將精、卵保存起來，日後有需要時再回溫恢復功能。

人體組織要能正常發揮功能必須有一個適當的溫度，太冷太熱細胞組織都會壞死。溫度療法近十多年來廣泛運用於醫學上，例如肝癌的電燒治療就是將穿刺針頭插入肝內腫瘤，然後通電在針頭產生高溫，將腫瘤熱死、燒死，這種治療對於3公分以下的肝癌治療效果很好，可以免除開刀手術的痛苦，恢復期也快很多，療效也差不了多少，但只適合3公分以下的肝腫瘤，3公分以上雖然也可以達到腫瘤壞死的效果，但通常不容易完全壞死。

除了加熱高溫可治療腫瘤之外，用低溫療法，例如液態氮也可使腫瘤壞死，達到治療的目的，只是療效似乎比高溫加熱的方法略遜一籌，因此使用較不普遍。

不管如何，不要讓您的心「肝」寶貝長壞東西才是最好預防之道，因此，要避免感染B、C肝，有了B、C肝必要時使用抗病毒藥物治療，避免演變為肝硬化、肝癌，也就不會有醫師問您是要冷凍還是燒烤的了，阿們！

●肝病防治學術基金會81期好心肝會刊已出刊，另有新版的B、C型肝炎治療小手冊及肝癌對冊，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線:0800-000-583或上網 www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。（作者為台大醫學院名譽教授／肝病防治學術基金會董事長）