家庭醫藥箱／胡蘿蔔升高吸菸者肺癌率？ 忌吃多

Ｑ：吸菸者吃胡蘿蔔，會提升肺癌機率？

Ａ：不至於。

近日胡蘿蔔價格下跌，果菜市場統計，每公斤批發交易中價為8元、下價僅剩3元，正是時候吃胡蘿蔔。過去有研究顯示，每日攝取20毫克以上的β-胡蘿素保健品，會增加吸菸者與石棉工作者罹患肺癌的機率，不過營養師指出，該研究指的是營養補充劑，事實上，每100公克的胡蘿蔔（大約3顆乒乓球大小）提供約11毫克的β-胡蘿蔔素，因此正常吃胡蘿蔔，不太容易吃過這個量，民眾無須擔憂。

胡蘿蔔的營養價值豐富，包含β-胡蘿蔔素、膳食纖維、蛋白質、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素C與礦物質如鈣、磷、鐵、鉀、鈉等元素。β-胡蘿蔔素會進一步轉換成維生素A、有助保護眼睛，它更是天然的抗氧化劑，能消除自由基，提升免疫功能，有助抗老防癌。

怎麼吃能吸收較充分的營養？由於胡蘿蔔的細胞壁影響吸收，因此生食比熟食相對難吸收營養。烹煮時，可適量加點油、加肉或加蛋，因為β-胡蘿蔔素為脂溶性，因此與適量油脂共煮，同時將胡蘿蔔切成細絲，有助溶出更豐富的營養素，胡蘿蔔炒蛋、胡蘿蔔馬鈴薯燉肉或胡蘿蔔蘑菇烘蛋等，都是好吃又營養的當季料理。

不少人習於以多種蔬果打成養生汁，方晴誼提醒，胡蘿蔔中的維生素C分解酶會破壞其他蔬果的維生素C，因此想補充維生素C的民眾不宜將之混搭飲用或食用。

諮詢專家／營養師李婉萍、方晴誼