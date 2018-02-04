「這包5億」、「我養你」過年紅包袋拚創意

2018-02-04 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



紅包袋拚創意，讓民眾有的驚喜，有的讓人會心一笑。記者游明煌／攝影 分享 facebook 農曆春節即將到來，不少大賣場已布置得喜氣洋洋，各式各樣的紅包袋也紛紛出籠，一應俱全，但民眾發現，除了狗年應景的紅包，還出現很多創意紅包袋，如「賞給帥哥」、「賞給美女」、「阿爸的血汗錢」、「不乖就收回」等；擔心錢少沒關係，也有「你的最大包」、「這包五億」。不管錢多錢少，有的驚喜，有的會心一笑，都會讓拿到紅包的人愛不釋手。

過年前，就有不少人煩惱要買什麼樣的紅包袋，才能過年應景討個好吉利，最近大賣場上架琳瑯滿目的紅包袋，要怎麼挑也讓人傷腦筋，要給長輩的，還是給小朋友的，都有不同樣式。

傳統的紅包袋多是大吉大利等吉祥語，或者吉祥喜氣的圖案。另外，跟著十二生肖一年一次的生肖紅包袋，也是每年都會有的，今年各種狗造型的紅包袋出籠，狗狗都在比可愛。

怕傳統的沒新意嗎？今年出現很多創意紅包袋，讓民眾驚喜連連，據一家賣場銷售李姓業者建議，這些創意紅包袋怎麼挑就看「要包給誰」，來決定挑哪一種。

有的針對小朋友，如「阿爸的血汗錢」、「阿母的血汗錢」、「不乖就收回」，一名小朋友看了說，這種紅包好酷，好好玩，為了拿紅包，當然一定要乖一點；還有特別給年輕人的「賞給美女」、「賞給帥哥」；也有特別給長輩的「我養你」。