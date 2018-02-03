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協助腦中風患者轉院復健 這家醫院第一名

2018-02-03 23:04聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

研究指出，腦中風患者再住院以及超長住院的情形相當普遍，不僅台灣，在美國也是急性後期照顧的十大高需求的疾病之一。健保署於103年推動「急性後期整合照護計畫（ＰＡＣ）」，至今已有38個團隊、176家承作醫院，去年收治4千多名的腦中風患者。

健保署醫管組專委林淑範表示，根據腦中風醫學會推估，急性腦中風的患者約10%到15%需要ＰＡＣ服務，目前ＰＡＣ計畫收案量達8.7%，未參加計畫的患者多因拒絕或要求回家自行照顧。

根據健保署統計醫學中心下轉率，出現南北差異，台大醫院去年僅成功轉了四人，下轉率僅占0.5%，排行最後，其餘北部醫學中心下轉率同樣為後段班；高雄榮總則協助轉床率最高，達20%，平均每五位中風患者，就有一位經協助轉床；台中榮總、成大醫、彰基、高雄長庚、高醫附醫的下轉率也突破10%。

林淑範表示，出現南北差異，主要是出於病人與家屬意願，加上品牌迷思。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭分析，台北市醫學中心下轉率皆不及中南部醫院，一方面是民眾期望可以留在原醫學中心復健科病房，另一方面是北市醫療資源豐富，民眾對ＰＡＣ又不夠了解，寧可採取傳統方法，自己自立自強找病床。

台大醫院發言人王亭貴表示，台大不是不配合政策，而是病人及家屬多認為離開台大不安心。台大為了改善患者下轉率，去年院內已成立「ＰＡＣ長照小組」，希望能改善下轉率並配合長照幫助有需要的患者，另也思考台大醫師是否能在患者轉院後，到下轉醫院探訪患者，讓患者安心，但如何進行，仍在討論中。

雙和醫院副院長、台灣腦中風病友協會理事長胡朝榮說，醫療屬於治療、照顧屬於社福，若經ＰＡＣ收案後，從醫學中心出院再轉他院住了84天，仍無法好轉，長照資源應快速銜接，一直使用健保，資源再多也不夠用。如今他看來，醫療與長照銜接有待加強，若能改善，這類患者可獲妥善照顧。

●急性後期整合性照護計畫

衛福部健保署從民國103年推動急性後期整合性照護計畫（ＰＡＣ），目前針對急性腦中風患者、燒燙傷患者、創傷性腦神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡患者，讓住院日較久且需要積極復健的患者，可以獲得整合性的照顧，也能降低反覆出、入院。

所謂「需積極復健的患者」，需經量表判定仍具有「復健潛能」，符合資格者轉院到復健醫院，第一階段可住院六周，即四十二天，經評估被判定仍有需求者，可再住六周，等於每位患者，從醫院出院後，健保署最長可以給付十二周，即八十四天復健住院費用。

醫學中心中風患者下轉率(105年) 資料來源／健保署 製表／陳雨鑫 聯合報
醫學中心中風患者下轉率(105年) 資料來源／健保署 製表／陳雨鑫 聯合報
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