健保住院28天潛規則 我成為醫院遊牧民族

2018-02-03 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



曾有親友住院的民眾對住院上限28天的「規定」應不陌生，如果仍需治療，只能自行張羅病床轉院，成為另類「醫療人球」。

但健保署長李伯璋表示，健保署並未訂定住院28天上限。醫師指出，輾轉流浪各醫院者以需復健的中風患者最多，健保資源有限，加上醫院擔心患者住院天數太長，便祭出住院上限28天的潛規則。

35歲的王小姐是普通上班族，母親中風急救後保住性命，出了加護病房卻是苦難的開始，醫院告知轉至普通病房的母女，「健保規定住院最多只能28天」，如果沒有急性醫療需求，就得出院。王小姐原本決定辭職專心照顧媽媽，護理人員私下建議，可轉去其他醫院再住院28天，於是開始她和媽媽的醫院游牧生活。

王小姐最大的壓力就是找不到下一間可以收留媽媽的醫院，每到住院快到20天，就緊張到失眠。

林先生則靠家人齊心協助，幫助中風的大姐在急性期出院後，連續住院十一個月接受復健。

林家大姐不到60歲就中風，家人認為就此失能太可憐，於是分頭去不同醫院為大姐掛號，排病床。同時在兩三家醫院排隊，一通知有床，就算原醫院沒有住滿28天，也立即換醫院，就怕一旦中斷，大姐無醫院可住，影響復健。住院11個月後，林大姐雖然還是需要靠助行器走路，但總算避免臥床的命運。

「中風患者度過急性期被迫轉院現象，已經非常久了。」林口長庚醫院腦神經外科教授張承能指出，曾有患者從林口長庚轉到桃園長庚，再轉到基隆長庚，三家醫院來來回回一年。

張承能說，住醫院健保床不用另外花錢，又有護理人員照顧，家屬可以維持在正常生活，但耗費的是醫療資源。站在希望患者康復的角度，健保署不可能明文規定住院上限，但健保資源有限，不可能因為僅需復健，就讓患者連住一年，對其他病患也不公平。

一旦家人中風，總是希望他能盡量回復功能，但振興醫院神經內科中風中心主任尹居浩也感嘆，每個家庭狀況不同，合適床位有時真的一床難求，他遇過類似案例，患者急性腦中風後想轉到住家附近的地區醫院進行復健，卻找不到床位。

到底住院上限28的潛規則從而來？醫師透露，健保的確沒有規定住院天數，但病患若住院超過30天，可能被列為加強審查對象，如果住加護病房或需要打抗生素，通常不會被核刪，若患者「只」需要復健，就比較可能被盯上；另一方面是急診壅塞，醫學中心病房主要供應急性需求，復健可轉去區域或地區醫院。