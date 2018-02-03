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急性腦中風後期照顧轉床率…北低南高

2018-02-03 23:42聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

台北市醫學中心下轉率皆不及中南部醫院。 聯合報資料照片
台北市醫學中心下轉率皆不及中南部醫院。 聯合報資料照片
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腦中風患者再住院及超長住院情形普遍，健保署於一○三年推出「急性後期整合照護計畫（ＰＡＣ）」，協助醫學中心裡具復健潛能的中風患者轉到區域或地區醫院繼續治療，但部分醫院協助轉床比率偏低，患者需自求多福。

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轉床比率偏低，健保署醫管組專委林淑範表示，應出自病人與家屬意願，加上品牌迷思。但有醫師透露，曾有醫院做過統計，腦中風患者即使過了急性期，後續醫療需求仍多，可能因感染或其他慢性病再來看診，擔心病患轉出後不再回來，使醫院健保給付變少，所以對轉出病患並不積極。

ＰＡＣ計畫推出至今已有卅八個團隊、一百七十六家承作醫院，去年收治四千多名腦中風患者。據腦中風醫學會推估，急性腦中風患者約百分之十到十五需ＰＡＣ服務，收案數達百分之八點七，未參加計畫的患者多因拒絕或要求回家自行照顧。

醫學中心協助轉出患者至區域或地區醫院比率，有南北差異。健保署統計一○五年醫學中心下轉率排名，北部成績明顯不如中南部，高雄榮總下轉率最高，達百分之廿，平均每五位患者有一位獲協助轉院；台大醫院去年僅成功轉了四位患者，排名最後。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭分析，台北市醫學中心下轉率皆不及中南部醫院，一方面是民眾期望可以留在原醫學中心復健科病房，另一方面是北市醫療資源豐富，民眾對ＰＡＣ又不夠了解，寧可採取傳統方法，自己自立自強找病床。

台大醫院發言人王亭貴表示，台大不是不配合政策，而是病人及家屬多認為離開台大不安心。台大為了改善患者下轉率，去年院內已成立「ＰＡＣ長照小組」。希望能改善下轉率並配合長照幫助有需要的患者，另也思考台大醫師是否能在患者轉院後，到下轉醫院探訪患者，讓患者安心，但如何進行，仍在討論中。

患者腦中風台大醫院
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