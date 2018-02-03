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住院滿28天 恐淪「醫療人球」

2018-02-03 23:46聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

過去健保將住院三十天視為加強審查指標，醫院衍生出住院廿八天的潛規則。 圖／聯合報...
過去健保將住院三十天視為加強審查指標，醫院衍生出住院廿八天的潛規則。 圖／聯合報系資料照片
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曾有親友住院的民眾對住院上限廿八天的「規定」應不陌生，如果仍有治療需求，只能自己找病床轉院，成為另類「醫療人球」。健保署長李伯璋表示，健保署並未訂定住院廿八天上限；臨床醫師則指出，輾轉流浪各醫院者以需復健的中風患者最多，健保資源有限，加上醫院擔心患者住院天數太長，便祭出住院上限廿八天的潛規則。

卅五歲的王小姐是普通上班族，母親中風急救後保住性命，出了加護病房卻是苦難的開始，醫院告知轉至普通病房的母女，「健保規定住院最多只能廿八天」，如果沒有急性醫療需求，就得出院。王小姐原本決定辭職專心照顧媽媽，護理人員私下建議，可轉去其他醫院再住院廿八天，於是開始她和媽媽的醫院游牧生活。王小姐最大的壓力就是找不到下一間可以收留媽媽的醫院，每到住院快要廿天，就緊張到失眠。

林先生則靠家人齊心協助，幫助中風的大姐在急性期出院後，連續住院十一個月接受復健。林家大姐不到六十歲就中風，家人認為就此失能太可憐，分頭去不同醫院為大姐掛號，排病床，同時在兩三家醫院排隊，一通知有床，就算原醫院沒有住滿廿八天，也立即轉院，就怕一旦中斷，大姐無醫院可住，影響復健。住院十一個月後，林大姐雖然還是需要靠助行器走路，但總算避免臥床的命運。

「中風患者度過急性期被迫轉院現象，已經非常久了。」林口長庚醫院腦神經外科教授張承能指出，曾有患者從林口長庚轉到桃園長庚，再轉到基隆長庚，三家醫院來來回回一年。

一旦家人中風，總是希望他能盡量回復功能，但振興醫院神經內科中風中心主任尹居浩也感嘆，每個家庭狀況不同，合適床位有時一床難求，他遇過類似案例，患者急性腦中風後想轉到住家附近的地區醫院進行復健，卻找不到床位。

到底住院上限廿八天的潛規則從何而來？醫師透露，健保的確沒有規定住院天數，但過去病患若住院超過卅天，可能被列為加強審查對象，住加護病房或需要打抗生素，通常不會被核刪，若患者「只」需要復健，就可能被盯上；另一方面急診壅塞，醫學中心病房主要供應急性醫療需求，患者復健可轉去區域或地區醫院。李伯璋強調，健保署並未規定住院天數，民眾若有相關疑慮可向健保署投訴。

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