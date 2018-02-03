深耕性平教育20年 她2度獲傑出輔導人員

2018-02-03 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近年來性平議題在媒體上吵得沸沸揚揚時，但竹北高中教師張明敏已經深耕此領域20年，巡迴校園播散性平種子、擔任性平協會志工、寫書、成立基金會，並積極推動性平法修正。而她表示，輔導教育工作的訣竅就是「以當事人的福祉為最高考量」。

曾經兩度獲頒教育部傑出輔導人員獎的張明敏，為打破校園內的性別刻板印象，付出許多努力，包括召集全校教師及行政人員進行多場跨性別講座，了解孩子跨性別的議題與心理，並且邀請同志社團的幹部擔任講師、入班級宣導，同時尋求家長會長的資助，讓有需求的學生可以進行藝術治療。

充滿夢想的張明敏曾號召一群諮商界的朋友們，組成基金會，協助弱勢家庭獲得諮商服務，縱然最後因身體不堪負荷而結束，耗費許多的積蓄，但她助人的熱情始終沒變。

從事輔導教育工作的訣竅是什麼？張明敏說，就是「以當事人的福祉為最高考量」，但這並非是容易的事，畢竟每個人的觀點、角度都不同，如何圓融地處理對立的場域邏輯，在在考驗張明敏的智慧，而她卻始終如一的用愛與尊重來對待每一個孩子。而擔任性平課程的領頭羊，內在其實承擔著許多不為人知的拉扯，不單要抗衡傳統體制對同志課程的批判，更需承受保守環境中鼓勵學生活出真我的質疑。