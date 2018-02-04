假娃娃治療老娃娃 對失智嬤比較有用

2018-02-04 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



國外推行娃娃治療對男女長輩皆適用，在台灣卻只對女性較有用，可以看出早期社會男性較少直接照顧孩子經驗的縮影。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

照護失智症患者的輔助療法漸受重視，除了懷舊、音樂、園藝治療，還有職能治療師將「娃娃治療」引進台灣，但發現對阿嬤比對阿公有用，原因可能是早年華人社會男性較少親自照顧小孩，較難從中獲取心靈寄託。

北市私立貴族老人長期照顧中心督導張妤安1年前著手娃娃治療相關研究並在機構內開課。職能治療師趙崑陸首次上課就發現，長輩願用患部手臂來擁抱娃娃，努力哼唱兒歌，嘴角帶笑、眼神專注，全心全意投入照顧者的角色。

娃娃治療目前還不是一項正式的治療方式，但透過讓失智症者抱著擬真娃娃，引導操作餵奶瓶、包尿布、洗澡，可安撫長輩情緒、轉移問題行為，讓照護者、家屬都更輕鬆。

張妤安觀察發現，國外推行娃娃治療對男女長輩皆適用，在台灣卻只對女性較有用，可以看出早期社會男性較少直接照顧孩子經驗的縮影。還有治療師發現，一群阿嬤抱著娃娃會聊起育兒經，阿公則會說「帶你去公園玩。」

雲林縣林內鄉同仁仁愛之家推行娃娃治療4年，董事長林金立說，每4至5位失智長者就有1位可對娃娃產生連結，目前接受娃娃治療的長輩全是女性；男性也有人試過，但對娃娃沒有反應。

台灣失智症協會常務理事柯宏勳表示，娃娃治療有些禁忌，如過去有不好育兒經驗或妄想的長輩，可能把娃娃分屍，可能讓身邊失智長輩有如看見「凶殺案」，晚上做惡夢。飯前半小時也可能不適合，因為長輩可能會想先顧娃娃吃飯，影響正常生活；還有長輩發現娃娃「不吃東西」，急得不得了。