如何面對「手足風險」？專家：先學會善待自己

2018-02-03 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



父母年邁或失智，子女誰要負起照顧者的主要責任？假使自己手頭不寬裕，父母辭世後，還要負責照顧變老或生病的手足嗎？在人口老化、不婚不生的年代，手足很可能是許多人老後僅有的重要依靠，但「靠山」有時也會變成「風險」。

本報日前獨家報導「手足風險」議題，引起廣泛社會回響。引進日本話題書「手足風險」中文版的聯經出版社，今天下午舉行講座「『手足風險』如何找回親情與現實的平衡點？」邀作家蔡詩萍、周慕姿對談。現場座無虛席，顯見「手足風險」也是台灣社會普遍的議題。

「歌神」張學友曾替哥哥還債千萬。以「情緒勒索」一書爆紅的心理諮商師周慕姿表示，華人社會普遍認為，家中最有能力的人，理當為手足解決問題，「這麼有能力，家裡的事怎能不管」，有一點「情緒勒索」。而當事人若不擔起責任，便會產生罪惡感。

周慕姿指出，還有另一種典型家庭，父母傾盡所有資源栽培家中最有能力的孩子，讓他在外頭發光發熱；然後要求能力稍弱的孩子待在家中照顧父母。這個孩子擔負起照顧父母的所有責任，職場表現因此不好、甚至沒有工作。但等父母辭世，這位照顧者可能已邁入中年、失去重回職場的機會。這時，誰要負責照顧這名手足？

蔡詩萍表示，「手足風險」一書點出日本社會的迷思與制度缺失。日本社會是「長子繼承制」，長子得負起家中所有責任。加上東方人的「恥」感文化，認為家庭的事是個人的事，「掩蓋了國家應該扮演的角色」，把所有重擔壓到個人身上。

北歐社會則是「資源分配型」，認為不論長幼男女，都必須負擔照顧家庭的責任。政府也會在資金和假期上，協助國民承擔照顧家庭的責任。

同樣有高齡、少子化問題的台灣，也開始面對「手足風險」。蔡詩萍認為，政府應該承擔或分擔照顧失能與老去國民的責任。他指出，政府可以針對長照徵稅，但要清楚告訴人民這些稅花費在哪個領域；或者至少要針對長照設計一套保險制度。

當父母老去，你該不該放棄出國深造的大好機會，留在家中照顧父母？現場一位年輕聽眾舉手提問。她表示，自己被兄弟姊妹視為照顧父母的主要幫手，卻遇上夢寐以求的出國機會。她心裡清楚：「現在不走，以後就走不了」，內心掙扎不已。

作家蔡詩萍表示，類似例子在他這一代屢見不鮮。父母把有能力的孩子紛紛送出國，最後留在父母身邊的，反而是被父母視為能力不佳、用最少資源栽培的孩子。他要這位年輕聽眾想想，這個出國機會稍縱即逝，如果放棄了，以後自己會不會後悔？父母會不會也替她覺得可惜？

周慕姿認為，這個問題「沒有正確答案」，當事人可以先跟兄弟姊妹討論，如何分配時間和資源合力照顧父母。當事人做出決定前，必須以「你想要什麼」思索選擇，而不是以「我應該怎麼做」或「如果不這麼做會害怕」衡量答案；千萬不要讓「罪惡感」操縱最後的決定。

她分析，如果你是因為壓力、罪惡感做出「犧牲」的決定，而不是因為「我想留在父母身邊」；那麼有一天，這種「犧牲」會變成對父母、手足的怨懟，對家人的愛也會因此變質。