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今彩539第107030期 頭獎3注中獎

2018-02-03 22:14中央社 台北3日電

今彩539第107030期開獎，中獎號碼24、31、21、34、12。派彩結果，頭獎3注中獎，每注可得新台幣800萬元。

貳獎194注中獎，每注可得2萬元；參獎5836注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼403，正彩13注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼0127，正彩15注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539
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