寒流冷爆！抗寒電器三寶狂銷

2018-02-03 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



全台壟罩入冬最強寒流，氣溫下探至10度以下，一路冷五天，直接帶動被稱為「抗寒電器三寶」的電暖器、烘被機與電熱毯狂銷。

據燦坤統計，寒流來襲當周，整抗寒家電銷售量直逼2萬台，其中以陶瓷式電暖器、葉片式電暖器以及對流式電暖器最為熱銷，銷量占比高達75%；低溫也帶動烘被機、電熱毯、泡腳機等抗寒家電熱銷，其中烘被機與電熱毯與去年同期相比更狂增7成銷售量。

燦坤觀察，今年抗寒家電有許多順應生活習慣改變而增加的新功能，首先是迷你陶瓷式電暖器今年品項數增多，同時強調可壁掛的設計，能突破以往電暖器占空間的缺點，適合局部取暖，因熱銷價位介於千元左右，因此成為小空間外宿族或辦公室上班族的個人保暖新寵。

以往只有對流式電暖器有防潑水功能，但有愈來愈多消費者在意冬天洗澡的舒適度，今年更多陶瓷式電暖器強調防潑水功能，讓電暖器不再侷限於放在房間，也能隨時移動到浴室使用，寒流來襲時洗澡不再是煎熬。

因應空汙問題嚴重，再加上台灣冬季常潮濕多雨等環境因素，今年新上市的烘被機更出現強調具有HEPA濾網、能抗過敏及除塵蹣功能，且除了烘被子還可烘乾衣物、鞋子及衣櫥等多元應用。可設定恆溫、多段溫控的電熱毯除了能鋪在床上亦能當蓋毯，其中能水洗的款式最受消費者歡迎，主流價位帶在千元上下不等。

全國電子也感受到低溫寒流帶動暖冬家電銷售成長，電暖器、電熱毯與去年同期相較，成長3～4倍以上，其中又以價格相對親民的碳素電暖器成長最多。陶瓷式及碳素式的電暖器熱賣程度相當，平均單價在2,000～4,000元之間。今年秋冬空氣品質紅害、紫爆不斷，Dyson兼具冷暖氣及空氣清淨三合一功能的氣流倍增器HP00銷售量有爆發性的大成長。