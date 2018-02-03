墾丁春節「搶房熱」退 旅宿撿好康是時候

2018-02-03 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁是南台灣避寒勝地，墾丁福華、凱撒、夏都等飯店過去農曆春節前1個月就滿訂，但受大環境影響，目前最熱門的年初1、2平均訂房7成多，初3、4有6成多，業者20年來首次在春節祭出折扣，拉抬買氣依舊有限，等嘸人的旅宿業苦笑說：「今年將是墾丁最『寒冷』的冬天！」

墾管處統計去年遊客人次430萬，較前年減少41萬，較103年最高峰的837萬幾乎腰斬；墾丁陳姓飯店業者說，遊客量這2年大幅下滑，扮演觀光業龍頭角色的旅宿業營收縮水，連帶影響整體觀光產業，各飯店營業額去年已較前年掉1至2成，原期待明年春節滿房有好采頭，但到昨天為止仍沒有1天訂滿，年終獎金確定較去年減半。

為不讓客房空著，墾丁地區旅宿業現在不分淡旺季都推出折扣優惠，包括夏都、凱撒、福華在內的知名飯店，不約而同以周年慶或歲末酬賓優惠方式吸客，20年來春節期間不打折的現象也在今年打破，以8或9折優惠價吸客；春節以外的平日房價，最低下殺到售價3折、假日5至6折，過去少接的學生畢旅團也接了。

「空盪街景和冷清住房，場景彷如回到15年前SARS期間！」墾丁民宿業者吳清俊說，去年因陸客急凍和年金改革、一例一休政策的消費心理緊縮影響，遊客量大幅下滑，之後有墾丁大街貴滷味負面新聞，墾丁部分民宿甚至出現假日空房慘況，目前春節平均訂房約六成，距墾丁10公里外的恆春更慘，折扣戰都快打到「骨折」了，還有仍掛零的。