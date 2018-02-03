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這個動作 醫師說是生命中的必要投資

2018-02-03 19:10聯合報 記者羅真╱即時報導

不是體弱多病或有家族史的人才需要健康檢查，醫師以高血壓為例，患者可能沒有症狀、人覺得好好的，但末梢血管阻塞機率卻比一般人高出2至4倍、冠狀動脈心臟病機率2.5至4倍、心臟衰竭機率高5至7倍、腦中風機率高7至8倍，因此，健檢是生命中的必要投資。

台灣人口老化、失能者漸增，如何讓社區中的長輩與身障者擁有健康的生命、延緩失能，是健康領域中的關鍵課題。有鑑於此，衛福部主任秘書王宗曦攜手在社區第一線投入醫療照護的醫師學者與長照領域專家共23人，一同撰寫「社區新視野：新世代健康戰略4.0」一書，淡水馬偕醫院社區醫學中心主任洪大川也獲邀書寫健檢的重要性。

「健康像是空氣，平時不會注意到它重要，但少了它，生命就無法繼續下去」，洪大川在書中談及，高血壓患者即使沒有症狀，末梢血管阻塞機率卻比一般人高出2至4倍、冠狀動脈心臟病機率2.5至4倍、心臟衰竭機率高5至7倍、腦中風機率高7至8倍，因此，健檢是生命中的必要投資，透過有效的檢查，可增進民眾對自我健康的認知，進而調整生活型態，長保健康。

● 你知道嗎？公費健檢有這些：https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=44

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