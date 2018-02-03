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這個病天冷常發作 高瘦男生要當心

2018-02-03 18:25聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

全台持續低溫，除了慢性疾病的長輩需要注意身體狀況，年輕人也得格外注意。天氣冷讓氣喘兒「直呼受不了」，也讓醫院增加許多回診患者。醫師提醒，氣喘或是氣管較弱的孩子近期要注意「氣胸」，特別是15歲到25歲，身材瘦瘦、高高的男性要當心，若出現胸悶、胸痛、過度換氣，應馬上就醫。

台北榮總兒童醫學部主任宋文舉說，氣胸分為兩種類型，一種為自發性氣胸，意指沒有任何原因就發生氣胸，這類患者多是年輕的國高中男性，且身材都是高瘦體型，推估可能跟劇烈運動後，呼吸相互矛盾導致，氣胸一旦發生過，復發機率比一般人高出超過5成。

另外一種則是張力性氣胸，多發生在醫院內，宋文舉表示，有些早產兒、肺炎住院的孩童，需要靠插管維繫呼吸，但是當呼吸器與患者呼吸出現衝突時，也可能發生氣胸，此時只要盡速治療即可免去致命風險。

宋文舉表示，較為危險的是「自發性氣胸」，由於不知道什麼時候會發生，若患者自覺性不高，有胸痛、胸悶、過度換氣的症狀時卻拖延就醫，超過2到3小時就可能發生缺氧，引發全身性的器官衰竭，使其致命。

宋文舉表示，若是能及時救援，依照目前的技術，是可以治癒，但是氣胸的復發率高，也建議發生過自發性氣胸的患者，可以進行外科手術治療，降低再次復發的機率。

數位化模擬病桃因車禍氣胸，正接受醫師插胸管。 本報資料照片
數位化模擬病桃因車禍氣胸，正接受醫師插胸管。 本報資料照片
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