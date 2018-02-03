高鐵彰化站到林厝闢新路 車程只要10分鐘

2018-02-03 18:18 中央社 彰化縣3日電



高鐵彰化站區聯外道路系統改善計畫（員林至田中）全線通車典禮暨自行車體驗活動3日舉行，吸引大批民眾到場共襄盛舉。 中央社 分享 facebook

高鐵彰化站員林到田中新闢道路今天正式通車，串聯員林市、社頭鄉、永靖鄉、田尾鄉、田中鎮，民眾駕車從台76線林厝交流道到位於田中鎮的高鐵彰化站約10分鐘。

高速鐵路彰化站區聯外道路系統改善計畫（員林至田中新闢道路工程）全數完工，彰化縣政府今天在高鐵彰化站舉辦全線通車暨自行車活動，由縣長魏明谷主持，交通部高速鐵路工程局副局長楊正君、民主進步黨籍立委陳素月、中國國民黨籍立委王惠美等人出席。

魏明谷說，總經費新台幣35億元的高速鐵路彰化站區聯外道路，從員林到田中新闢道路工程，全長9.4公里全數竣工，大幅縮短民眾前往高鐵彰化站距離，駕車從省道台76線林厝交流道到高鐵彰化站，只要10分鐘。

魏明谷表示，高鐵彰化站聯外道路是縣政府建構東彰快速道路的中段，未來再往南延伸到二水鄉，以利從雲林縣林內鄉接高速公路；東彰快速道路完成後，雲林縣、南投縣民眾進入高鐵彰化站將更便捷。

根據縣政府工務處資料，高鐵彰化站員林到田中新闢道路工程，起點為台76線林厝交流道，往南經員林市、社頭鄉、永靖鄉、田尾鄉、田中鎮，終點高鐵彰化站，除大幅縮短前往高鐵彰化站距離，還可作為彰化東南地區、員林市往返田中鎮南北向主要幹道。