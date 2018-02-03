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下雪了！桃園復興拉拉山神木區 遊客興奮

2018-02-03 15:43聯合報 記者許政榆╱即時報導

入冬最強寒流，昨晚抵達台灣，桃園復興拉拉山今天清晨溫度只有1度，目前更降到負1度以下，拉拉山神木區開始下雪，拉拉山生態館更降下大雪，上山遊客超興奮，原本躲在車內等雪的遊客通通跑出來，紛紛拿著雨傘接雪，警方提醒民眾上山務必注意交通安全，開車必須攜帶雪鍊上山。

桃園市警局交通警察大隊長李建民呼籲，如公路總局發布雪季交管措施，復興工務段將視氣象狀況封閉道路，且在各勸導哨提醒上山遊客，車輛應加掛雪鍊以維護安全，並在管制點進行交通管制，僅放行有加管雪鍊車輛，請民眾配合相關管制措施。林務局新竹林區管理處公告，除車輛有裝雪鏈可上停車場停車，其餘車輛禁止入内停車，遊客請步行入巨木區參觀。

桃園拉拉山下雪 晚間7時起預警性封路

【中央社╱台北3日電】

桃園市風管處表示，受到低溫影響，桃園市復興區拉拉山神木區今天下午已經下雪了。由於路面可能出現結冰積雪情形，養工處預定今晚7時至明天早上7時進行預警性封路作業。

桃園市政府風景區管理處長葉宗賦受訪表示，桃園市復興區的拉拉山神木區，下午開始下雪，越晚氣溫可能會越冷，有可能下到上巴陵停車場等地，計劃上山的遊客請注意交通安全，行車也要攜帶雪鏈上山。

葉宗賦表示，林務局新竹林區管理處也已經公告，除裝有雪鏈的車輛可上拉拉山神木區的停車場停車。其餘車輛禁止入內，遊客一律步行進入巨木區參觀。

公路總局第一區養護工程處副處長陳俊堯表示，目前台7線高山路段（下巴陵至明池）氣溫持續下探，預估至明天凌晨氣溫將降至攝氏零度，路面可能出現結冰積雪情形，養工處預定今晚7時至明天早上7時進行預警性封路作業。

陳俊堯表示，預定封閉路段為台7線下巴陵(47k)至西村(60k+776)段，明天早上7時將先辦理朝巡及路面清理作業，確認路面安全無虞並視天候狀況，再決定開放通行或協同大溪警分局，管制前往明池方向車輛。

陳俊堯也提醒用路人，低溫特報期間除避免行駛山區公路，也要隨時注意相關交通管制及訊息，出遊民眾請選擇於白天行駛山區道路。路面如出現結冰現象，白天也將進行道路管制通行，僅開放加掛雪鏈之4輪以上車輛，夜間7時至隔日7時一律禁止通行。

桃園復興拉拉山今天溫度達到零下1度，接近下午開始下起大雪。記者許政榆／翻攝
桃園復興拉拉山今天溫度達到零下1度，接近下午開始下起大雪。記者許政榆／翻攝
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桃園復興拉拉山今天溫度達到零下1度，接近下午開始下起大雪。記者許政榆／翻攝
桃園復興拉拉山今天溫度達到零下1度，接近下午開始下起大雪。記者許政榆／翻攝
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桃園復興拉拉山生態教育館今天下雪，遊客紛紛拍照留念。記者許政榆／翻攝
桃園復興拉拉山生態教育館今天下雪，遊客紛紛拍照留念。記者許政榆／翻攝
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桃園復興拉拉山生態教育館今天下雪。記者許政榆／翻攝
桃園復興拉拉山生態教育館今天下雪。記者許政榆／翻攝
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