影／太平山清晨下雪了 山頭染白

2018-02-03 05:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



寒流襲擊，海拔2千公尺的太平山，今天清晨5點，氣溫下探攝氏0度，濕度百分之94，下雪了！

其中，太平山的翠峰山屋溫度0.1度，濕度74，飄雪一陣一陣，地面如撒白鹽，隨著天色漸明，可見山頭染白。