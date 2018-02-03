又冷又髒！北部今達紅害

2018-02-03 05:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天低溫全台急凍，北部的空氣品質達到紅害，西半部都不好。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

不只很冷，今天全台空氣還很糟。

環保署指出，今天西半部及金馬地區受寒流挾帶境外汙染物影響空氣品質，北部為對所有人不健康的「紅色警示」；馬祖、金門、澎湖及竹苗、中部、雲嘉南、高屏為對敏感族群不健康的「橘色提醒」，西半部沿海局部地區在局部時段將達到「紅色警示」；宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

4日、5日中部以北，空氣轉好，持續受寒流影響，高屏風速稍弱，可能達「橘色提醒」；北部、竹苗、中部及雲嘉南為「普通」等級；宜蘭及花東為「良好」等級。