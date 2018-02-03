「寒顫」來臨 連凍5天到周三

2018-02-03 05:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



冷空氣一波波，入冬最強寒流昨晚南下，氣象局表示，這波寒流預計影響到下周三，下周日到下周二清晨最冷，西半部沿海空曠地區低溫約只有6到9度。且這波寒流影響時間恐長達5天，可望創下本世紀第二長的寒流天數紀錄。氣象局更以「寒顫」為標，於臉書粉絲頁中，提醒民眾注意保暖。

氣象局預報員張承傳表示，昨冷空氣持續南下，昨天傍晚桃園新屋就出現10.8度低溫，且越晚越冷。今晨西半部與東北部低溫10到13度，花東15到16度。明天到周三清晨最冷，西半部低溫7到9度，花東11、12度。

氣象局指出，這波寒流可望打破前年「霸王級寒流」的天數紀錄，達到本世紀第二長。根據氣象局統計，1917年12月24日至1918年1月10日有連續18天是寒流，1963年出現過連續16天的寒流；進入21世紀以後，最長寒流發生於2004年1月20日至25日的連續6天，當時台北只有6.8度，淡水3.5度，其次是前年「霸王級寒流」發生時的連續4天。

氣象局指出，北部地區從今晚開始，有連續48小時以上的時間，低溫不超過10度，明後天，低溫再低，不會超過9度。中南部方面日夜溫差大，白天高溫15、16 度，但是早晚溫度也在10度以下。另要提醒的是，這波水氣也豐盛，感受上比較冷。要特別注意保暖。

另外，農委會昨天也提醒，農林漁牧業應嚴防寒害。水試所透過監測海溫發現，從大陸來襲的寒潮低溫逼近，澎湖水域海溫已瀕臨部分海洋生物凍死的警戒線，沿海更已出現單一凍死魚，擔心重演2008年澎湖寒害災情

中央氣象局表示，下周二前除了玉山、合歡山、拉拉山、太平山等2000公尺以上高山，海拔1000公尺左右的山區也有降雪機率，包括陽明山區中海拔較高的大屯山、七星山都有機會降雪。