全台急凍防堵長輩「馬上風」 醫師建議這麼做

2018-02-03 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



寒流發威，全台冷颼颼，冷氣團將從明起一路冷到下周二，近期已有許多慢性疾病的長輩，因胸悶等掛病號，心血管科患者也隨著天冷暴增，過去曾發生過，天冷長輩性行為時疏於注意保暖，讓血管暴露在「忽冷忽熱」的環境，以致樂極生悲出現「馬上風」（性猝死）的情形，醫師呼籲，長輩一定要注意環境溫度，若是可以開暖氣辦事，會是最有保障的方式。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，冬天對於年輕人的性生活不會有太大的影響，但是對於長輩而言，性行為恐怕會是一大負擔，長輩原先的體力就比年輕人差，若是遇上冬天，本身又有慢性疾病，都會讓性行為威脅性命的危險性大增。

陳煜表示，人類的性需求不會因為年紀有所減少，慾望都存在，只是有些人行有餘而力不足，才會讓次數減少，每到冬天或是冷氣團來襲時，都會呼籲長輩要保暖，他說，長輩性行為的時候也需要注意「保暖」，但是注重保暖與性行為的需求完全背道而馳，僅能改從其他方式來降低血管忽冷忽熱所帶來的傷害。

陳煜表示，長輩性行為時，若是穿著衛生衣進行沒辦法有興致的話，建議開暖氣或是在床旁邊擺放暖爐，讓暖房後，進入房間讓身體先適應環境後再進行性行為是最安全的。

陳煜表示，性行為是相當消耗能量的，一般而言，會建議若是平時爬3到4層樓梯不會喘、打掃30坪的房子後不會感到疲累或是身體不適者，性行為發生馬上風的風險較低，若是會感到不適，建議要注重性行為的安全性。

有些長輩因為天冷無法順利勃起，而仰賴壯陽藥的幫助，陳煜表示，若是有在服用心臟藥物，如硝酸鹽類的藥物，千萬不可以同時與壯陽藥一同服用，會造成嚴重的副作用，使用壯陽藥物也不能隨自己喜好隨便吃，想吃幾顆就吃幾顆，一定要遵循醫囑，服用的時間也要注意，像是有些壯陽藥須在性行為前1小時服用才有用，使用一定要格外注意才會有效果。