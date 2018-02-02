寒顫！低溫剩6度 周日至下周二最冷

氣象局針對雙北市、基隆發布大雨特報，周日至下周二受寒流影響最冷。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

冷空氣一波波，入冬最強寒流昨晚南下，氣象局表示，這波寒流預計影響到下周三，明天周日到周二清晨最冷，西半部沿海空曠地區低溫約只有六到九度。預估這波寒流影響時間恐長達五天，可望創下本世紀第二長的寒流天數紀錄。氣象局昨天更以「寒顫」為標，於臉書粉絲頁中，提醒民眾注意保暖。

今天空品 橘紅色警戒

不只低溫，受境外汙染物影響，全台空氣品質糟糕。環保署指出，今天北部達到對所有人不健康的紅害。中南部、離島金馬、澎湖等為對敏感族群不健康的橘色警戒。可說是又冷又髒。

中央氣象局表示，下周二前除了玉山、合歡山、拉拉山、太平山等兩千公尺以上高山，海拔一千公尺左右的山區也有降雪機率，包括陽明山區中海拔較高的大屯山、七星山都有機會降雪。

公路總局表示，台十四甲線往合歡山路段，今明兩天將開始預警性封路。若民眾在管制或封路前上山看雪，務必要自備雪鍊再上山，以免下山遇管制，無法通行。

根據氣象局統計，廿一世紀以來，最長寒流發生於二○○四年一月廿至廿五日共連續六天，當時台北只有六點八度，淡水三點五度；其次是前年「霸王級寒流」發生時的連續四天。

氣象局預報員張承傳表示，昨天冷空氣持續南下，且愈晚愈冷。今晨西半部與東北部低溫十到十三度，花東十五到十六度。明天到周三清晨最冷，西半部低溫七到九度，花東十一、十二度。

北部連續48小時 低於10度

氣象局指出，北部今晚開始，有連續四十八小時以上的時間，低溫不超過十度，明後天更冷，低溫不會超過九度。中南部日夜溫差大，白天高溫十五、十六度，但早晚溫度也在十度以下。另要提醒的是，這波水氣也豐盛，感受比較冷，要特別注意保暖。

農委會昨天另提醒，農林漁牧業應嚴防寒害。水試所透過監測海溫發現，從大陸來襲的寒潮低溫逼近，澎湖水域海溫已瀕臨部分海洋生物凍死的警戒線，沿海更已出現單一凍死魚，擔心重演二○○八年澎湖寒害災情。