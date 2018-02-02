蘇花改東澳段 下周一通車

2018-02-02 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



蘇花改蘇澳東澳路段5日上午先辦通車典禮，下午4點開放小型車通行。 圖／公路總局提供 分享 facebook

蘇花改蘇澳與東澳路段何時通車？公路總局昨天給答案，宣布本月5日上午先辦通車典禮，在東澳隧道南口首映蘇花改微電影《一條回家的路》，當天下午4點起，開放小型車上路通行。

5日當天上午8點半到10點40分，公路總局在東澳隧道的南口舉辦通車典禮，除工程簡報、通車啟用儀式外，會中將首映蘇花改的微電影《一條回家的路》，並向施工團隊致敬與感謝。

蘇花改東澳隧通車前將先播放微電影《一條回家的路》。 圖／公路總局提供 分享 facebook

公路總局指出，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」區分蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至大清水等三個路段執行。第一優先為蘇澳至東澳段，計畫全長約9.7公里，自民國101年9月開工以來，歷經5年餘的工程施工，期間東澳隧道遭遇多重不良環境險阻，在施工團隊全力挹注資源，努力不懈下，排除萬難終於完工。

交通部上月23日辦理第3階段通車勘驗後，相關勘驗缺失公路總局均已改善完成，並經勘驗委員確認後，函報交通部同意備查。

蘇花改蘇澳東澳路段。 圖／公路總局提供 分享 facebook

蘇澳東澳通車後，公路總局說，南澳至和平、和中至大清水路段施工中，過程中雖遭遇地質抽坍、湧水等考驗，目前進度符合預期，目標是108年底達通車標準。

公路總局提醒，蘇澳東澳段通車初期只通行小型車，國5往蘇花改方向小型車請行駛國5、新馬陸橋、台9線、箕山橋、蘇港路接蘇花改，回程則行駛蘇花改、蘇港路、箕山橋、台2戊、海山西路、國5，以利行車。