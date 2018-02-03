超越雨都基隆…蘇澳1年下雨216天 全台冠軍！

宜蘭多雨，平均1年下雨超過200天。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

基隆被稱為雨港，一般人多以為基隆是台灣最常下雨的地方，其實不是。中央氣象局統計資料顯示，近10年最會下雨的地方是在宜蘭縣蘇澳鎮，10年來下雨天數年平均高達216.9天，超過基隆199.9天。

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宜蘭縣為何特別會下雨？宜蘭氣象站主任王耀華解釋，宜蘭屬背山面海的畚箕地形，春天有春雨，夏季下梅雨及颱風帶來豪雨，秋冬則有東北季風，雪山山脈把水氣都擋在宜蘭，造成蘭陽平原多雨。

宜蘭縣有宜蘭、蘇澳兩個氣象測站，蘇澳測量全年下雨天數和雨量都高於宜蘭測站。蘇澳年平均下雨日高達216.9天，全台測站最高；單年下雨天數最多達252天，等於每3天中有2天下雨。

宜蘭多雨，雨衣雨傘銷路好，但丟得快，市場甚可看到穿雨衣買雨傘的畫面。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook 蘇澳氣象站表示，蘇澳位在蘭楊平原東南邊犄角上，三面環山，北方及東北方有平均高度150公尺丘陵與蘭陽平原相隔，西側及南側為平均高度2000公尺的中央山脈，東南方是海灣。

由於開口朝東南，入秋以後大陸冷高壓南下時，海面上冷空氣因為阻隔，會較陸地先行抵達，「封住」海灣內暖空氣；當陸上冷空氣翻越山脈進入海灣後，形成冷空氣在上，暖空氣在下，導致熱力呈現不穩定狀態，易產生局部性降雨。

氣象局資料顯示，近10年蘇澳雨量驚人，僅低於阿里山、大屯山鞍部測站，在平地測站中最高。蘇澳10年來平均年雨量4314.5毫米，也就是4.3公尺，跟台灣平均年雨量最低的是台南七股相比，七股近10年來平均為1863毫米，不到蘇澳的一半。

因宜蘭常下雨，蘇花公路蘇澳段的山不斷受雨水侵蝕，容易崩坍，宜蘭、花蓮兩地民眾因此訴求一條安全回家的路。

2010年梅姬颱風來襲，蘇澳災情慘重，但也因為多雨，造就當地地下水資源豐沛，不愁缺水，蘇澳冷泉更帶來觀光產業商機。