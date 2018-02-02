大樂透頭獎1注獨得 1億彩金獎落台東

2018-02-02 22:45 中央社 台北2日電



大樂透第107010期今天開獎。中獎號碼為02、26、10、11、01、43，特別號40；派彩結果，頭獎1注獨得，獎金新台幣1億210萬1484元。

貳獎1注中獎，獎金276萬6682元；參獎有38注中獎，各得獎金4萬2095元。

開出大樂透頭獎的彩券行，為位於台東縣台東市的金錢袋彩券行。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。