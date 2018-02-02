啪！重訓姿勢錯 胸大肌斷了

2018-02-02 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



吳家麟主任提醒，民眾在重量訓練時，應該尋求專業健身教練的指導，避免因為錯誤動作造成傷害。 圖／北醫提供 分享 facebook

從31歲就開始健身的虞姓男子，至今維持7年，每周至少3到4天窩在健身房，除了養身以外，更希望身材能呈現「黃金倒三角」，沒想到日前進行重訓時，突然一聲「啪」，隨即雙手無力，以為是一般的肌肉撕裂傷，但是症狀持續惡化，就醫確診為「胸大肌斷裂」，醫師表示，近年類似虞男的案例愈來愈多，呼籲民眾健身時一定要格外注意。

「近半年接連出現2起胸大肌斷裂的案例，都是過度重訓所致。」臺北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳家麟表示，胸大肌相當強壯，很難發生斷裂的情形；除了急性創傷，胸大肌斷裂多與激烈的撞擊運動有關，像是打橄欖球、摔跤所致，重訓也是原因之一。

吳家麟解釋，胸大肌位於胸廓前方，是一片扇形肌肉，從鎖骨與胸骨處一路延伸至上臂肱骨處，主要的作用是協助手臂做出前推、內收、內旋等動作，若是在健身時，不斷做臥推的動作，使胸大肌肌腱拉到張力最大的位置，此時重量一旦超過肌腱的負荷能力，容易斷裂受傷。

吳家麟表示，胸大肌斷裂的患者以「完全斷裂」的比例居多，一般建議以手術治療為主，利用扣環或帶線鉚釘將斷裂的肌腱重新固定回肱骨端，術後需使用三角巾保護約6周，休養半年後，才可逐步恢復至術前的運動強度。

除了追求肌力的提升，喜歡重訓的民眾應該同步柔軟度訓練，加強肌腱柔韌度，最重要的是維持正確的重訓姿勢，避免雙臂握桿太開或推桿距離胸部太近，訓練量也應該循序漸進，量力而為。

吳家麟提醒，有些民眾為了練「大塊胸肌」會服用類固醇促進肌肉生長，事實上，此舉反而會使胸大肌強度下降，增加斷裂的可能性，還沒變身「洛基」前先變成「弱肌」，提醒民眾應該多加注意。