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喝咖啡暖身子 小心手腳更冰冷

2018-02-02 23:22聯合報 記者黃安琪／台北報導

醫師指出，冬天手腳易冰冷，緩解冰冷衣物別穿太緊身宜寬鬆，咖啡含有咖啡因會使血管收...
醫師指出，冬天手腳易冰冷，緩解冰冷衣物別穿太緊身宜寬鬆，咖啡含有咖啡因會使血管收縮，適量飲用。 記者黃安琪／攝影
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冬天不少人手腳冰冷，想喝杯咖啡，暖暖身。醫師指出，咖啡因會導致血管收縮，血流變少，恐加重離心臟較遠四肢冰冷的感覺。專家提出四招，建議穿著寬鬆衣服、遠離菸、酒及少喝咖啡，吃些溫補食物及多活動促進血液循環。

振興醫院心臟血管內科主任殷偉賢表示，人是恆溫動物，當環境溫度下降，為了避免體溫隨之下降，皮膚的「冷感受器」會將訊息傳送到大腦的體溫調節中樞，經由興奮交感神經系統使身體肌肉張力增加，引起「顫抖」，增加體內熱能的產生。

為何四肢容易冰冷？台大醫院北護分院社區及家庭醫學部主治醫師楊昆澈說明，天冷會使得血管收縮，血管壁變小後，血流隨之變少，周邊四肢又距離心臟最遠，較容易冰冷，這是人體正常的一種生理反應。

有人習慣喝熱飲、酒類來暖身，但楊昆澈說，咖啡因與酒精相同，飲用後，血管收縮，雖會暖身，卻無法抗寒，且酒精製造的假象，身體主觀感受到舒適，卻僅是短暫的保暖。哈菸者也會因菸品的尼古丁成分，血管收縮。

楊昆澈說，與其穿貼身的衣物取暖，寬鬆的衣物更能隔熱，讓身體與衣物間有空間可以升溫；殷偉賢也持同樣看法，天冷時應避免穿太緊的襪子、衣褲，避免影響四肢動脈的血流。

殷偉賢說，多曬太陽及從事身體活動，除可禦寒外，還能降低血液黏稠度，促進血液循環。即使手腳冰冷，只要不痛不癢、脈搏正常、皮膚沒有傷口，身體其他部位膚色或口腔黏膜顏色正常，多半沒有大礙；但如合併異常疼痛、麻木、脈搏微弱或消失，皮膚蒼白、毛髮稀落、皮膚呈紫黑色、潰瘍、壞疽等症狀，就應進一步就醫。

此外，透過溫補食物健脾胃，也能增加末梢循環。中醫師吳明珠建議多吃溫補健脾、健胃的食物，如薑、羊肉、牛肉等熱食；黃豆、豆漿製品及黑豆、麻油等含有植物性蛋白質時物，則能養血補氣。睡眠充足也能改善心氣、肝血不足。糖尿病、貧血者應針對體質進行調理。

咖啡醫師台大醫院
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