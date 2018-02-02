診斷視網膜黃斑部水腫 OCT好犀利

2018-02-02 23:18 聯合報 陳瑩山 醫師



圖一：糖尿病黃斑部水腫眼底圖。 圖／陳瑩山提供 分享 facebook

現代人由於三高的普及，糖尿病患日漸增多，糖尿病會造成眼睛視力下降，從眼睛的最前面到眼睛的最底部，都會受到糖尿病的影響，造成的眼睛疾病可說是族繁不及備載，其中黃斑部水腫（圖一）正是其中一項糖尿病患常見的併發症，會影響到病患的中心視力，若不治療恐有失明之虞。

而在治療黃斑部水腫上，目前的治療方式以眼內藥物注射抗新生血管藥物（Anti-VEGF）及長效類固醇注射為主，因為藥物注射玻璃體，直接導入病灶處，不需要經由外部全身性血管輸送，所以相對有效。

不過，不是每一種衛福部認可的適應症，都有健保給付，其中一項眼底注射藥物健保是限額給付，且有資格的限定，必須是CRT（視網膜中心厚度）大於300微米才能夠申請施打。而要如何確認視網膜中心厚度？此時就要借助目前眼科相當重要的儀器─眼部斷層掃描OCT，也就是視網膜光學斷層掃描儀。

所謂的OCT視網膜光學斷層掃描儀，是一種非侵入性的檢查，利用眼睛透明構造，光線可長驅直入達到眼睛底部，偵測光線反射圖像，對視網膜上膜、黃斑部裂孔、黃斑部水腫極有診斷價值，對黃斑部病變確認新生血管及眼球內注射後，由視網膜水液厚度評估治療效果也非常有幫助。

OCT和CT完全不同，OCT是利用光學對組織的作用造成影像，並不像腦部斷層含有輻射物質，對人體沒有傷害。此外，OCT檢查只需要5分鐘，不用點散瞳劑，就能高度解析黃斑部、視網膜、視神經掃描切面，提供更精確的診斷治療。

圖二：正常眼底切面圖。 圖／陳瑩山提供 分享 facebook

OCT一開始的研發是斷層性的構造，近三年由於科技日益精密，已可以做到en face（面對面）黃斑部的正面圖像，也能形成3D立體圖像，更進一步是Angio-OCT（第三階）：血管成像眼部斷層掃描，幾乎可取代現有的眼底攝影，可以說是利用光波所能達到醫學構造學的檢查最高境界，透過眼底切面圖了解黃斑部健康與否（圖二）。

圖三：眼底水腫切面圖。 圖／陳瑩山提供 分享 facebook

在這樣的檢測下，能輕易將水腫的黃斑部厚度檢測出來，並做成地形圖（圖三），將微小的區域很精密地做到鳥瞰圖，或是以不同顏色區分高度，來表達水腫的程度。由於是完全用光學相干來達到檢測目的，十分安全，因此按月來做眼內藥物注射的同時，也能做注射後的追蹤療效評估。

定期OCT掃描可以記錄黃斑構造隨時間的變化，幫助掌握病程，經由OCT對視網膜的厚度測量，醫師可以更精確評估黃斑水腫對治療的反應，可說是一個劃時代的眼部檢查進步。