影／周六起連凍四天 周日大屯山有機會下雪

2018-02-02 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



強烈大陸冷氣團持續發威，但這只是下一波寒流到來之前的前奏，因為從周六開始連續四天，全台都會受到寒流影響，全台低溫維持在7到9度，空曠沿海地區，有機會出現6度，而由於這波寒流挾帶水氣，所以兩千公尺以上的高山，都有機會出現降雪的現象，包括合歡山等熱門景點，也不排除實施預警封路，可能降雪的山區也會要求民眾車輛加掛雪鏈，至於台北大屯山區最可能降雪的時間，氣象局預估會是在周日最有機會。