寒顫來了！最低6度凍5天 創本世紀第二長

2018-02-02 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



寒流期間，高山有機會降雪。圖／本報資料照片 分享 facebook 冷空氣一波波，入冬最強寒流南下，氣象局表示，這波寒流預計影響到下周三，下周日到下周二清晨最冷，西半部沿海空曠地區低溫約只有6到9度。且這波寒流影響時間恐長達5天，可望創下本世紀第二長的寒流天數紀錄。氣象局更以「寒顫」為標，於臉書粉絲頁中，提醒民眾注意保暖。

氣象局預報員張承傳表示，今冷空氣持續南下，今天傍晚桃園新屋就出現10.8度低溫，且越晚越冷。今晨西半部與東北部低溫10到13度，花東15到16度。周六到下周三清晨最冷，西半部低溫7到9度，花東11、12度。

氣象局指出，這波寒流可望打破前年「霸王級寒流」的天數紀錄，達到本世紀第二長。根據氣象局統計，1917年12月24日至1918年1月10日曾連續18天是寒流，1963年則出現過連續16天的寒流；進入21世紀以後，最長寒流發生於2004年1月20日至25日的連續6天，當時台北只有6.8度，淡水3.5度，其次是前年「霸王級寒流」發生時的連續4天。

氣象局指出，北部地區從明晚開始，有連續48小時以上的時間，低溫不超過10度。中南部方面日夜溫差大，白天高溫15、16 度，但是早晚溫度也在10度以下。另要提醒的是，這波水氣也豐盛，感受上比較冷。要特別注意保暖。