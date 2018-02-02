親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

寒顫來了！最低6度凍5天 創本世紀第二長

2018-02-02 17:34聯合報 記者董俞佳╱即時報導

寒流期間，高山有機會降雪。圖／本報資料照片
寒流期間，高山有機會降雪。圖／本報資料照片
分享
冷空氣一波波，入冬最強寒流南下，氣象局表示，這波寒流預計影響到下周三，下周日到下周二清晨最冷，西半部沿海空曠地區低溫約只有6到9度。且這波寒流影響時間恐長達5天，可望創下本世紀第二長的寒流天數紀錄。氣象局更以「寒顫」為標，於臉書粉絲頁中，提醒民眾注意保暖。

氣象局預報員張承傳表示，今冷空氣持續南下，今天傍晚桃園新屋就出現10.8度低溫，且越晚越冷。今晨西半部與東北部低溫10到13度，花東15到16度。周六到下周三清晨最冷，西半部低溫7到9度，花東11、12度。

氣象局指出，這波寒流可望打破前年「霸王級寒流」的天數紀錄，達到本世紀第二長。根據氣象局統計，1917年12月24日至1918年1月10日曾連續18天是寒流，1963年則出現過連續16天的寒流；進入21世紀以後，最長寒流發生於2004年1月20日至25日的連續6天，當時台北只有6.8度，淡水3.5度，其次是前年「霸王級寒流」發生時的連續4天。

氣象局指出，北部地區從明晚開始，有連續48小時以上的時間，低溫不超過10度。中南部方面日夜溫差大，白天高溫15、16 度，但是早晚溫度也在10度以下。另要提醒的是，這波水氣也豐盛，感受上比較冷。要特別注意保暖。

另外，農委會也提醒，農林漁牧業應嚴防寒害。水試所透過監測海溫發現，從大陸來襲的寒潮低溫逼近，澎湖水域海溫已瀕臨部分海洋生物凍死的警戒線，沿海更已出現單一凍死魚，擔心重演2008年澎湖寒害災情。

全台急凍。圖／擷取自氣象局網站
全台急凍。圖／擷取自氣象局網站
分享

寒流氣象局低溫
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

假的！ 羽絨、膠水絨分不清 這樣挑才對！

2018-02-02 17:15

【即時短評】政府帶頭1元競標農產 最糟糕示範

2018-02-02 20:42

蘇花改禁行機車 公路總局：安全考量

2018-02-02 19:56

明又冷又髒 北部達紅害

2018-02-02 19:50

陽明山何時下雪？ 觀測站：3日晚上9時可能性較高

2018-02-02 18:38

想變猛男狂練大肌肌 「啪一聲」胸肌竟斷了

2018-02-02 18:26

影／周六起連凍四天 周日大屯山有機會下雪

2018-02-02 18:11

清明節連期離島管制航線 2月5日開放訂位

2018-02-02 18:06

首家「DIY炸物吃到飽」 大阪串家物語10日落腳南港

2018-02-02 17:50

影／用瀝青脫毛豬頭皮 製滷味流竄雙北

2018-02-02 17:11

為何嬰兒奶粉這麼貴？成本結構讓你知

2018-02-02 17:00

年節商機飆 知名老店、量販業瘋搶年菜大餅

2018-02-02 15:46

影／重訓做這些NG動作 啪！操斷胸大肌

2018-02-02 15:23

別再說含糖飲料 隱藏版高糖食物還有這些

2018-02-02 15:14

譚敦慈：傳統市場買雞肉安全嗎？挑雞肉3訣竅

2018-02-02 15:11

又濕又寒冷！ 北北基3縣市大雨特報

2018-02-02 15:08

潘若迪：來吧！跟著音樂動就對了

2018-02-02 15:08

熟女月經狀況多 是更年期提早報到？

2018-02-02 15:04

魚達人李嘉亮及白尚儒：魚販沒說的識魚秘密

2018-02-02 15:02

瘋賞雪 去年1台人在日本雪地摔死

2018-02-02 14:50

實測／滴滴順風車上路 增「感謝費」仍叫嘸車

2018-02-02 14:48

心理醫師：了解這7件事 你也可以享受幸福的一個人旅行

2018-02-02 14:40

免緊張！馬來西亞問題咖啡 台灣近5年沒進貨

2018-02-02 14:29

睽違近兩個月 下周油價小降

2018-02-02 14:20

他放手讓出櫃前妻做自己 還邀她與老婆三人同居

2018-02-02 14:15

冰層變薄難覓食 北極熊該胖的時候瘦了

2018-02-02 14:08

大屯山七星山有降雪可能 合歡山不排除明後天預警封路

2018-02-02 13:59

等了5年多 蘇花改蘇澳~東澳 下周一通車

2018-02-02 13:51

柬埔寨航空 將來台招募空服員

2018-02-02 13:35

影／全民瘋重訓 當心陷入健身危「肌」

2018-02-02 13:35

紐約5幸運客 驚呼聲中快閃來台旅遊

2018-02-02 13:35

廚房燒開水洗澡 8歲童新年希望「熱水器」

2018-02-02 13:00

雪線恐再降 週末上雪霸得謹慎評估

2018-02-02 12:54

寒流來襲 男性猝死比例高於女性有原因

2018-02-02 12:30

39歲婦連流產3次 中醫安胎協助順產

2018-02-02 12:23

真的會很冷！七星山、大屯山有機會降雪

2018-02-02 12:09

健身胸部啪一聲 原來是胸大肌斷了

2018-02-02 11:32

入冬最強寒流 將創21世紀寒流連續天數第二長紀錄

2018-02-02 11:16

台鐵八角便當攻陷日本記者 大讚美味便宜又「溫暖」

2018-02-02 11:13
看更多

熱門文章

終於宣布了！蘇花改蘇澳東澳路段本月5日下午4點通車

2018-02-02 10:58

真的會很冷！七星山、大屯山有機會降雪

2018-02-02 12:09

入冬最強寒流！吳德榮：明起全台極寒冷

2018-02-02 07:01

婆婆出國帶回一大箱伴手禮 她的告白羨煞所有媳婦

2018-02-02 12:35

自帶食材緊急下架 兩岸消費者為何都讓「海底撈」傷透了心？

2018-02-02 14:25

寒顫來了！最低6度凍5天 創本世紀第二長

2018-02-02 17:34

台鐵八角便當攻陷日本記者 大讚美味便宜又「溫暖」

2018-02-02 11:13

入冬最強寒流來襲 氣象局一張圖讓你秒懂

2018-02-01 21:26

急凍5天！寒流今晚南下 溫度一路下降

2018-02-02 05:01

入冬最強寒流 將創21世紀寒流連續天數第二長紀錄

2018-02-02 11:16

又濕又寒冷！ 北北基3縣市大雨特報

2018-02-02 15:08

影／重訓做這些NG動作 啪！操斷胸大肌

2018-02-02 15:23

今起抗寒冬！彭啟明：過年可望舒服穩定好天氣

2018-02-02 08:11

男斥責女友不幫忙家務 女：等你收入高於我再來使喚

2018-02-02 16:06

假的！ 羽絨、膠水絨分不清 這樣挑才對！

2018-02-02 17:15

性感女神「瑪莉蓮夢露」 竟然也跳過抖肩舞？

2018-02-02 10:00

別再說含糖飲料 隱藏版高糖食物還有這些

2018-02-02 15:14

今日星座運勢／金牛 多微笑助好運 戀愛人際運佳

2018-02-02 00:00

蘇花改5日通車 國5蘇澳服務區率先啟用

2018-02-01 21:23

雪線恐再降 週末上雪霸得謹慎評估

2018-02-02 12:54

生命終站／告別練習

2018-02-02 06:00

影／北極熊該變胖的時候 卻每天瘦1到2公斤

2018-02-02 08:24

聆聽父親／空盒

2018-02-02 06:00

拯救大堡礁 潛水員一周撲殺5萬隻棘冠海星

2018-02-02 10:49

實測／滴滴順風車上路 增「感謝費」仍叫嘸車

2018-02-02 14:48

寒流來襲 男性猝死比例高於女性有原因

2018-02-02 12:30

大屯山七星山有降雪可能 合歡山不排除明後天預警封路

2018-02-02 13:59

明又冷又髒 北部達紅害

2018-02-02 19:50

健身胸部啪一聲 原來是胸大肌斷了

2018-02-02 11:32

陽明山何時下雪？ 觀測站：3日晚上9時可能性較高

2018-02-02 18:38

逾期貨櫃沒人領 打開驚見上千穿山甲屍

2018-02-02 19:38

首家「DIY炸物吃到飽」 大阪串家物語10日落腳南港

2018-02-02 17:50

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

積雪深逾10公分 合歡山將現追雪潮

2018-02-01 23:41

免緊張！馬來西亞問題咖啡 台灣近5年沒進貨

2018-02-02 14:29

獨享「整隻龍蝦」當早午餐！文華東方近70種義菜吃到飽

2018-02-02 20:09

影／用瀝青脫毛豬頭皮 製滷味流竄雙北

2018-02-02 17:11

心理醫師：了解這7件事 你也可以享受幸福的一個人旅行

2018-02-02 14:40

想變猛男狂練大肌肌 「啪一聲」胸肌竟斷了

2018-02-02 18:26

低溫防猝死 三高、抽菸、過勞…都是高危險群

2018-02-01 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top