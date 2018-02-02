週末追雪潮 賞雪保暖攻略保健康

2018-02-02 17:47 中央社 台北2日電



氣溫直降，北部山區可能降雪，不少人想追雪。醫師提醒，賞雪首重保暖，最好從頭包到腳，戴帽子保溫，且不要穿不易乾的牛仔褲，最好也不要戴隱形眼鏡，以免結凍傷角膜。

入冬最強寒流今天晚間南下，中央氣象局預報員張承傳今天表示，4日、5日是這波寒流威力最強的時候，北部白天高溫也都在10度以下，低溫持續時間恐怕超過48小時，北部1000公尺以上高山可能下雪，中南部2000公尺以上高山也有降雪機率。

急診醫師、旅遊健康管理顧問王士豪受訪時表示，賞雪首要注意保暖，頭部占人體散失溫度的比例相當大，應戴毛帽保溫，最好蓋住太陽穴跟耳朵，冷空氣才不會過度刺激頭部，對血管刺激過大，可能引起頭痛，甚至增加腦血管疾病風險。

王士豪說，身體穿著盡量洋蔥式穿法，內層是排汗衣，中間是保暖層，外層要透氣防水材質。下半身褲子絕對不要穿牛仔褲，因牛仔褲一旦濕掉就很難乾，最好穿人工纖維的刷毛褲。鞋子最好穿雪靴，不要穿一般的跑鞋、皮鞋，因這些鞋款鞋底遇冰 或濕滑地面比較容易滑倒。

很多人習慣戴隱形眼鏡，但王士豪說，若溫度低到攝氏0度以下，隱形眼鏡可能會結凍、黏住眼角膜。過去曾有到登山客雪季時登山，就因隱形眼鏡結凍、拔不下來，最後出動直昇機救援，否則眼角膜可能報銷。

王士豪表示，若本身有心血管疾病、腦血管疾病或高血壓等，最怕短時間內溫差變化太大，誘發血管收縮、血壓變動太大。汽車內通常都有暖氣，但一出車外可能爆冷，建議先打開車窗，在車內先適應一下冷空氣再踏出去。

因山區遇雪可能路滑，王士豪建議，車輛最好加上雪鏈，若要騎摩托車或單車上陽明山區，最好注意路面結冰狀況，建議最好搭大眾運輸工具。

臺北醫學大學附設醫院急重症醫學部主任高偉峰則說，若到雪山等高山賞雪，除注意低溫，還要小心高山症問題。因雪季常遇到道路壅塞，在山上待久了，急性高山症風險會增加。根據美國今年旅遊白皮書建議，如果要到2800公尺以上高山，最好準備預防藥物。

高偉峰也說，低溫也怕凍傷，尤其有些人戴半截手套，手指還是露在外面，最好完整包覆。過去曾有民眾在合歡山凍傷，下山才處理，結果手1年多還沒恢復正常。如果在山上不幸凍傷，可到山屋泡溫水，可降低傷害。