第一社福辦攝影展 看見心智障礙青年眼中的攝影

2018-02-02 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



10位心智障礙青年展出25幅作品。圖／第一社福基金會提供 分享 facebook 第一社福基金會首度為心智障礙青年辦理攝影展，10位智青現身為民眾介紹自己的25幅作品，希望透過作品讓社會大眾更瞭解他們的想法及觀點。

每到星期六下午，智青們會來參加這堂由第一社福和信義社大合作開設的攝影課，課程從開設至今已四年，對他們而言，不僅可學到攝影知識，也是一個可交朋友的好地方。

攝影班成員小魁說，她從攝影課中學會拿相機的方式，很感謝老師的耐心教導，她很開心能和同學一起拍照；小馨則說，她在課堂上學會怎麼取景、對焦，而且老師會帶他們外拍，她很喜歡這種上課方式，只要攝影課還開班她就會一直上下去。

小帝的媽媽也來觀賞小帝展出的作品，媽媽說，小帝的爸爸在過世前非常喜歡攝影，而之前小帝常常拿著她的相機把玩，有次出國在賣場看到類似的相機，於是決定買來送給小帝，從這之後小帝每次拍照就只拿這部相機，這次的作品也是用這部相機拍的。