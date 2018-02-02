親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

公路總局桃園疏運規劃 籲避開塞車熱點

2018-02-02 18:24中央社 桃園2日電

交通部公路總局第一區養護工程處今天召開記者會，公布桃園地區省道及快速公路春節疏運計畫，配合高速公路局國道疏運，呼籲民眾善用替代道路及大眾運輸工具，避免行車壅塞。

交通部公路總局第一區養護工程處副處長陳俊堯今天受訪表示，為紓解桃園地區春節公路交通，針對國道3號土城至大溪易壅塞路段，除規劃彈性調整號誌時制、劃設臨時停車場、加強違規取締等，並引導用路人行駛台3線替代道路，設置資訊可變標誌等，提供用路人避開較壅塞路段。

陳俊堯表示，台66線與國道1號交會的平鎮系統交流道，在除夕至初二期間將封閉南下匝道，南下用路人可依循螢光黃底的標誌牌面，改道行駛至幼獅交流道上國道。

另外，陳俊堯也指出，西濱快速公路台61線觀音至永安高架路段已經於去年底通車，民眾可藉此前往濱海沿線永安漁港等觀光景點，並串接快速公路系統(台66線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，打造北部地區中、短程運輸走廊。

陳俊堯表示，桃園地區的塞車「熱點」預估會出現在台3線龍潭交流道口至桃68-1鄉道及台3乙線終點周邊、台3線大溪交流道口至武嶺橋及台3線大溪老街入口、台7線三民至下巴陵路段。建議用路人盡量避開這些地段或行駛替代路線，以節省旅行時間。

國道替代道路春節
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

假的！ 羽絨、膠水絨分不清 這樣挑才對！

2018-02-02 17:15

【即時短評】政府帶頭1元競標農產 最糟糕示範

2018-02-02 20:42

蘇花改禁行機車 公路總局：安全考量

2018-02-02 19:56

明又冷又髒 北部達紅害

2018-02-02 19:50

陽明山何時下雪？ 觀測站：3日晚上9時可能性較高

2018-02-02 18:38

想變猛男狂練大肌肌 「啪一聲」胸肌竟斷了

2018-02-02 18:26

影／周六起連凍四天 周日大屯山有機會下雪

2018-02-02 18:11

清明節連期離島管制航線 2月5日開放訂位

2018-02-02 18:06

首家「DIY炸物吃到飽」 大阪串家物語10日落腳南港

2018-02-02 17:50

影／用瀝青脫毛豬頭皮 製滷味流竄雙北

2018-02-02 17:11

為何嬰兒奶粉這麼貴？成本結構讓你知

2018-02-02 17:00

年節商機飆 知名老店、量販業瘋搶年菜大餅

2018-02-02 15:46

影／重訓做這些NG動作 啪！操斷胸大肌

2018-02-02 15:23

別再說含糖飲料 隱藏版高糖食物還有這些

2018-02-02 15:14

譚敦慈：傳統市場買雞肉安全嗎？挑雞肉3訣竅

2018-02-02 15:11

又濕又寒冷！ 北北基3縣市大雨特報

2018-02-02 15:08

潘若迪：來吧！跟著音樂動就對了

2018-02-02 15:08

熟女月經狀況多 是更年期提早報到？

2018-02-02 15:04

魚達人李嘉亮及白尚儒：魚販沒說的識魚秘密

2018-02-02 15:02

瘋賞雪 去年1台人在日本雪地摔死

2018-02-02 14:50

實測／滴滴順風車上路 增「感謝費」仍叫嘸車

2018-02-02 14:48

心理醫師：了解這7件事 你也可以享受幸福的一個人旅行

2018-02-02 14:40

免緊張！馬來西亞問題咖啡 台灣近5年沒進貨

2018-02-02 14:29

睽違近兩個月 下周油價小降

2018-02-02 14:20

他放手讓出櫃前妻做自己 還邀她與老婆三人同居

2018-02-02 14:15

冰層變薄難覓食 北極熊該胖的時候瘦了

2018-02-02 14:08

大屯山七星山有降雪可能 合歡山不排除明後天預警封路

2018-02-02 13:59

等了5年多 蘇花改蘇澳~東澳 下周一通車

2018-02-02 13:51

柬埔寨航空 將來台招募空服員

2018-02-02 13:35

影／全民瘋重訓 當心陷入健身危「肌」

2018-02-02 13:35

紐約5幸運客 驚呼聲中快閃來台旅遊

2018-02-02 13:35

廚房燒開水洗澡 8歲童新年希望「熱水器」

2018-02-02 13:00

雪線恐再降 週末上雪霸得謹慎評估

2018-02-02 12:54

寒流來襲 男性猝死比例高於女性有原因

2018-02-02 12:30

39歲婦連流產3次 中醫安胎協助順產

2018-02-02 12:23

真的會很冷！七星山、大屯山有機會降雪

2018-02-02 12:09

健身胸部啪一聲 原來是胸大肌斷了

2018-02-02 11:32

入冬最強寒流 將創21世紀寒流連續天數第二長紀錄

2018-02-02 11:16

台鐵八角便當攻陷日本記者 大讚美味便宜又「溫暖」

2018-02-02 11:13
看更多

熱門文章

終於宣布了！蘇花改蘇澳東澳路段本月5日下午4點通車

2018-02-02 10:58

真的會很冷！七星山、大屯山有機會降雪

2018-02-02 12:09

入冬最強寒流！吳德榮：明起全台極寒冷

2018-02-02 07:01

婆婆出國帶回一大箱伴手禮 她的告白羨煞所有媳婦

2018-02-02 12:35

自帶食材緊急下架 兩岸消費者為何都讓「海底撈」傷透了心？

2018-02-02 14:25

寒顫來了！最低6度凍5天 創本世紀第二長

2018-02-02 17:34

台鐵八角便當攻陷日本記者 大讚美味便宜又「溫暖」

2018-02-02 11:13

入冬最強寒流來襲 氣象局一張圖讓你秒懂

2018-02-01 21:26

急凍5天！寒流今晚南下 溫度一路下降

2018-02-02 05:01

入冬最強寒流 將創21世紀寒流連續天數第二長紀錄

2018-02-02 11:16

又濕又寒冷！ 北北基3縣市大雨特報

2018-02-02 15:08

影／重訓做這些NG動作 啪！操斷胸大肌

2018-02-02 15:23

今起抗寒冬！彭啟明：過年可望舒服穩定好天氣

2018-02-02 08:11

男斥責女友不幫忙家務 女：等你收入高於我再來使喚

2018-02-02 16:06

假的！ 羽絨、膠水絨分不清 這樣挑才對！

2018-02-02 17:15

性感女神「瑪莉蓮夢露」 竟然也跳過抖肩舞？

2018-02-02 10:00

別再說含糖飲料 隱藏版高糖食物還有這些

2018-02-02 15:14

今日星座運勢／金牛 多微笑助好運 戀愛人際運佳

2018-02-02 00:00

蘇花改5日通車 國5蘇澳服務區率先啟用

2018-02-01 21:23

雪線恐再降 週末上雪霸得謹慎評估

2018-02-02 12:54

生命終站／告別練習

2018-02-02 06:00

影／北極熊該變胖的時候 卻每天瘦1到2公斤

2018-02-02 08:24

聆聽父親／空盒

2018-02-02 06:00

拯救大堡礁 潛水員一周撲殺5萬隻棘冠海星

2018-02-02 10:49

實測／滴滴順風車上路 增「感謝費」仍叫嘸車

2018-02-02 14:48

寒流來襲 男性猝死比例高於女性有原因

2018-02-02 12:30

大屯山七星山有降雪可能 合歡山不排除明後天預警封路

2018-02-02 13:59

明又冷又髒 北部達紅害

2018-02-02 19:50

健身胸部啪一聲 原來是胸大肌斷了

2018-02-02 11:32

陽明山何時下雪？ 觀測站：3日晚上9時可能性較高

2018-02-02 18:38

逾期貨櫃沒人領 打開驚見上千穿山甲屍

2018-02-02 19:38

首家「DIY炸物吃到飽」 大阪串家物語10日落腳南港

2018-02-02 17:50

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

積雪深逾10公分 合歡山將現追雪潮

2018-02-01 23:41

免緊張！馬來西亞問題咖啡 台灣近5年沒進貨

2018-02-02 14:29

獨享「整隻龍蝦」當早午餐！文華東方近70種義菜吃到飽

2018-02-02 20:09

影／用瀝青脫毛豬頭皮 製滷味流竄雙北

2018-02-02 17:11

心理醫師：了解這7件事 你也可以享受幸福的一個人旅行

2018-02-02 14:40

想變猛男狂練大肌肌 「啪一聲」胸肌竟斷了

2018-02-02 18:26

低溫防猝死 三高、抽菸、過勞…都是高危險群

2018-02-01 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top