公路總局桃園疏運規劃 籲避開塞車熱點

2018-02-02 18:24 中央社 桃園2日電



交通部公路總局第一區養護工程處今天召開記者會，公布桃園地區省道及快速公路春節疏運計畫，配合高速公路局國道疏運，呼籲民眾善用替代道路及大眾運輸工具，避免行車壅塞。

交通部公路總局第一區養護工程處副處長陳俊堯今天受訪表示，為紓解桃園地區春節公路交通，針對國道3號土城至大溪易壅塞路段，除規劃彈性調整號誌時制、劃設臨時停車場、加強違規取締等，並引導用路人行駛台3線替代道路，設置資訊可變標誌等，提供用路人避開較壅塞路段。

陳俊堯表示，台66線與國道1號交會的平鎮系統交流道，在除夕至初二期間將封閉南下匝道，南下用路人可依循螢光黃底的標誌牌面，改道行駛至幼獅交流道上國道。

另外，陳俊堯也指出，西濱快速公路台61線觀音至永安高架路段已經於去年底通車，民眾可藉此前往濱海沿線永安漁港等觀光景點，並串接快速公路系統(台66線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，打造北部地區中、短程運輸走廊。

陳俊堯表示，桃園地區的塞車「熱點」預估會出現在台3線龍潭交流道口至桃68-1鄉道及台3乙線終點周邊、台3線大溪交流道口至武嶺橋及台3線大溪老街入口、台7線三民至下巴陵路段。建議用路人盡量避開這些地段或行駛替代路線，以節省旅行時間。