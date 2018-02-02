親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

假的！ 羽絨、膠水絨分不清 這樣挑才對！

2018-02-02 17:15聯合晚報 記者葉卉軒楊萬雲陳筠青蔣宗裕何令慈、邱菀苓／製作

連日冰天凍地的天氣，今晚又再有入冬以來最強寒流報到，氣象局並預測周末低溫將下探6度，讓民眾紛紛穿上保暖衣服，禦寒商機大爆發。不過，值得注意的是，因為保暖需求大，近來也引發冒牌羽絨衣事件，且市面上的羽絨衣百百種，品質又參差不齊。

中國市場甚至還出現一種全新的假羽絨製造方式－膠水絨，這指的是羽絨絲利用黏性物質，營造蓬鬆假象，再與正常的朵絨混合在一起，仿造「羽絨衣」，不但沒有保暖效果，清洗以後還有怪味，消息一出，掀起熱議。

對此，台灣老字號戶外休閒品牌山頂鳥Hilltop企業二代、行銷業務部協理方碩蔚表示，判斷羽絨衣品質好壞的絕竅為「看」、「抓」、「揉」、「聞」、「潑」。

市面上羽絨衣品質參差不齊，消費者下手前要看清楚。 記者楊萬雲／攝影
市面上羽絨衣品質參差不齊，消費者下手前要看清楚。 記者楊萬雲／攝影
分享

買羽絨衣 這樣挑就對了！

「看」：購買羽絨衣前，一定要看清楚商品成份標示，例如有標示日本規範的JIS或台灣規範的CNS2119，是鑑定羽絨服飾品質的第一關卡。

「抓」：用手把羽絨衣抓皺後馬上鬆開，若羽絨衣可立即恢復原來的蓬鬆狀態，即表示羽絨含量較高。

「揉」：用手輕輕搓揉羽絨衣，若觸摸到一根根羽毛桿，或像摸到茶葉渣的感覺，則代表內含羽毛成分多於羽絨，除了不保暖之外，穿著起來也不舒適。好的羽絨衣摸起來應是軟綿、柔順的。

「聞」：羽絨取自動物性纖維，是一種天然的動物性蛋白質，難免都有一點味道，但若聞到過重的氣味，則表示羽絨生產和處理的過程不當。

「潑」：羽絨是動物纖維，所以要盡可能避免水氣，因此以選擇具有防潑水性材質的面料為佳。

購買羽絨衣前要注意成份標示，圖為羽絨（左）與棉花（右）。 記者楊萬雲／攝影
購買羽絨衣前要注意成份標示，圖為羽絨（左）與棉花（右）。 記者楊萬雲／攝影
分享

別亂洗！羽絨衣清洗保養有訣竅

「清洗」－避免羽絨衣受傷

單獨洗滌，若有內裡跟外層，最好內外層分開，依照衣服顏色深淺分開洗滌。

●將所有拉鍊拉上、魔鬼氈黏上、扣子扣好，放入洗衣袋中，以免沖洗時刮傷布料。

●須使用中性洗劑，不建議添加漂白水、柔軟劑、冷洗精等，以免破壞羽絨本身的纖維，使表布失去原有的亮麗色澤，也會喪失蓬鬆與保暖度。

水溫以30度以下最為適中。

「保養」－延長羽絨衣壽命

●脫水後最好放置在乾爽、通風的地方吊掛陰乾，不可放置在陽光下曝曬，會使羽絨脆化，影響保暖度。

●務必等到完全乾透再進行收納，避免水分殘留造成羽絨孳生黴菌，同時延長羽絨衣的壽命。

●羽絨衣收納最好採吊掛方式，若衣櫥空間不夠，也可捲成圓筒狀後放置收納袋中，但不要久壓在衣物最下方，以免影響羽絨衣的蓬鬆度和保暖度。

三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

寒顫來了！最低6度凍5天 創本世紀第二長

2018-02-02 17:34

【即時短評】政府帶頭1元競標農產 最糟糕示範

2018-02-02 20:42

蘇花改禁行機車 公路總局：安全考量

2018-02-02 19:56

明又冷又髒 北部達紅害

2018-02-02 19:50

陽明山何時下雪？ 觀測站：3日晚上9時可能性較高

2018-02-02 18:38

想變猛男狂練大肌肌 「啪一聲」胸肌竟斷了

2018-02-02 18:26

影／周六起連凍四天 周日大屯山有機會下雪

2018-02-02 18:11

清明節連期離島管制航線 2月5日開放訂位

2018-02-02 18:06

首家「DIY炸物吃到飽」 大阪串家物語10日落腳南港

2018-02-02 17:50

影／用瀝青脫毛豬頭皮 製滷味流竄雙北

2018-02-02 17:11

為何嬰兒奶粉這麼貴？成本結構讓你知

2018-02-02 17:00

年節商機飆 知名老店、量販業瘋搶年菜大餅

2018-02-02 15:46

影／重訓做這些NG動作 啪！操斷胸大肌

2018-02-02 15:23

別再說含糖飲料 隱藏版高糖食物還有這些

2018-02-02 15:14

譚敦慈：傳統市場買雞肉安全嗎？挑雞肉3訣竅

2018-02-02 15:11

又濕又寒冷！ 北北基3縣市大雨特報

2018-02-02 15:08

潘若迪：來吧！跟著音樂動就對了

2018-02-02 15:08

熟女月經狀況多 是更年期提早報到？

2018-02-02 15:04

魚達人李嘉亮及白尚儒：魚販沒說的識魚秘密

2018-02-02 15:02

瘋賞雪 去年1台人在日本雪地摔死

2018-02-02 14:50

實測／滴滴順風車上路 增「感謝費」仍叫嘸車

2018-02-02 14:48

心理醫師：了解這7件事 你也可以享受幸福的一個人旅行

2018-02-02 14:40

免緊張！馬來西亞問題咖啡 台灣近5年沒進貨

2018-02-02 14:29

睽違近兩個月 下周油價小降

2018-02-02 14:20

他放手讓出櫃前妻做自己 還邀她與老婆三人同居

2018-02-02 14:15

冰層變薄難覓食 北極熊該胖的時候瘦了

2018-02-02 14:08

大屯山七星山有降雪可能 合歡山不排除明後天預警封路

2018-02-02 13:59

等了5年多 蘇花改蘇澳~東澳 下周一通車

2018-02-02 13:51

柬埔寨航空 將來台招募空服員

2018-02-02 13:35

影／全民瘋重訓 當心陷入健身危「肌」

2018-02-02 13:35

紐約5幸運客 驚呼聲中快閃來台旅遊

2018-02-02 13:35

廚房燒開水洗澡 8歲童新年希望「熱水器」

2018-02-02 13:00

雪線恐再降 週末上雪霸得謹慎評估

2018-02-02 12:54

寒流來襲 男性猝死比例高於女性有原因

2018-02-02 12:30

39歲婦連流產3次 中醫安胎協助順產

2018-02-02 12:23

真的會很冷！七星山、大屯山有機會降雪

2018-02-02 12:09

健身胸部啪一聲 原來是胸大肌斷了

2018-02-02 11:32

入冬最強寒流 將創21世紀寒流連續天數第二長紀錄

2018-02-02 11:16

台鐵八角便當攻陷日本記者 大讚美味便宜又「溫暖」

2018-02-02 11:13
看更多

熱門文章

終於宣布了！蘇花改蘇澳東澳路段本月5日下午4點通車

2018-02-02 10:58

真的會很冷！七星山、大屯山有機會降雪

2018-02-02 12:09

入冬最強寒流！吳德榮：明起全台極寒冷

2018-02-02 07:01

婆婆出國帶回一大箱伴手禮 她的告白羨煞所有媳婦

2018-02-02 12:35

自帶食材緊急下架 兩岸消費者為何都讓「海底撈」傷透了心？

2018-02-02 14:25

寒顫來了！最低6度凍5天 創本世紀第二長

2018-02-02 17:34

台鐵八角便當攻陷日本記者 大讚美味便宜又「溫暖」

2018-02-02 11:13

入冬最強寒流來襲 氣象局一張圖讓你秒懂

2018-02-01 21:26

急凍5天！寒流今晚南下 溫度一路下降

2018-02-02 05:01

入冬最強寒流 將創21世紀寒流連續天數第二長紀錄

2018-02-02 11:16

又濕又寒冷！ 北北基3縣市大雨特報

2018-02-02 15:08

影／重訓做這些NG動作 啪！操斷胸大肌

2018-02-02 15:23

今起抗寒冬！彭啟明：過年可望舒服穩定好天氣

2018-02-02 08:11

男斥責女友不幫忙家務 女：等你收入高於我再來使喚

2018-02-02 16:06

假的！ 羽絨、膠水絨分不清 這樣挑才對！

2018-02-02 17:15

性感女神「瑪莉蓮夢露」 竟然也跳過抖肩舞？

2018-02-02 10:00

別再說含糖飲料 隱藏版高糖食物還有這些

2018-02-02 15:14

今日星座運勢／金牛 多微笑助好運 戀愛人際運佳

2018-02-02 00:00

蘇花改5日通車 國5蘇澳服務區率先啟用

2018-02-01 21:23

雪線恐再降 週末上雪霸得謹慎評估

2018-02-02 12:54

生命終站／告別練習

2018-02-02 06:00

影／北極熊該變胖的時候 卻每天瘦1到2公斤

2018-02-02 08:24

聆聽父親／空盒

2018-02-02 06:00

拯救大堡礁 潛水員一周撲殺5萬隻棘冠海星

2018-02-02 10:49

實測／滴滴順風車上路 增「感謝費」仍叫嘸車

2018-02-02 14:48

寒流來襲 男性猝死比例高於女性有原因

2018-02-02 12:30

大屯山七星山有降雪可能 合歡山不排除明後天預警封路

2018-02-02 13:59

明又冷又髒 北部達紅害

2018-02-02 19:50

健身胸部啪一聲 原來是胸大肌斷了

2018-02-02 11:32

陽明山何時下雪？ 觀測站：3日晚上9時可能性較高

2018-02-02 18:38

逾期貨櫃沒人領 打開驚見上千穿山甲屍

2018-02-02 19:38

首家「DIY炸物吃到飽」 大阪串家物語10日落腳南港

2018-02-02 17:50

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

積雪深逾10公分 合歡山將現追雪潮

2018-02-01 23:41

免緊張！馬來西亞問題咖啡 台灣近5年沒進貨

2018-02-02 14:29

獨享「整隻龍蝦」當早午餐！文華東方近70種義菜吃到飽

2018-02-02 20:09

影／用瀝青脫毛豬頭皮 製滷味流竄雙北

2018-02-02 17:11

心理醫師：了解這7件事 你也可以享受幸福的一個人旅行

2018-02-02 14:40

想變猛男狂練大肌肌 「啪一聲」胸肌竟斷了

2018-02-02 18:26

低溫防猝死 三高、抽菸、過勞…都是高危險群

2018-02-01 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top