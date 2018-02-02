假的！ 羽絨、膠水絨分不清 這樣挑才對！

連日冰天凍地的天氣，今晚又再有入冬以來最強寒流報到，氣象局並預測周末低溫將下探6度，讓民眾紛紛穿上保暖衣服，禦寒商機大爆發。不過，值得注意的是，因為保暖需求大，近來也引發冒牌羽絨衣事件，且市面上的羽絨衣百百種，品質又參差不齊。

中國市場甚至還出現一種全新的假羽絨製造方式－膠水絨，這指的是羽絨絲利用黏性物質，營造蓬鬆假象，再與正常的朵絨混合在一起，仿造「羽絨衣」，不但沒有保暖效果，清洗以後還有怪味，消息一出，掀起熱議。

對此，台灣老字號戶外休閒品牌山頂鳥Hilltop企業二代、行銷業務部協理方碩蔚表示，判斷羽絨衣品質好壞的絕竅為「看」、「抓」、「揉」、「聞」、「潑」。

市面上羽絨衣品質參差不齊，消費者下手前要看清楚。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

買羽絨衣 這樣挑就對了！

「看」：購買羽絨衣前，一定要看清楚商品成份標示，例如有標示日本規範的JIS或台灣規範的CNS2119，是鑑定羽絨服飾品質的第一關卡。

「抓」：用手把羽絨衣抓皺後馬上鬆開，若羽絨衣可立即恢復原來的蓬鬆狀態，即表示羽絨含量較高。

「揉」：用手輕輕搓揉羽絨衣，若觸摸到一根根羽毛桿，或像摸到茶葉渣的感覺，則代表內含羽毛成分多於羽絨，除了不保暖之外，穿著起來也不舒適。好的羽絨衣摸起來應是軟綿、柔順的。

「聞」：羽絨取自動物性纖維，是一種天然的動物性蛋白質，難免都有一點味道，但若聞到過重的氣味，則表示羽絨生產和處理的過程不當。

「潑」：羽絨是動物纖維，所以要盡可能避免水氣，因此以選擇具有防潑水性材質的面料為佳。

購買羽絨衣前要注意成份標示，圖為羽絨（左）與棉花（右）。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

別亂洗！羽絨衣清洗保養有訣竅

「清洗」－避免羽絨衣受傷

●單獨洗滌，若有內裡跟外層，最好內外層分開，依照衣服顏色深淺分開洗滌。

●將所有拉鍊拉上、魔鬼氈黏上、扣子扣好，放入洗衣袋中，以免沖洗時刮傷布料。

●須使用中性洗劑，不建議添加漂白水、柔軟劑、冷洗精等，以免破壞羽絨本身的纖維，使表布失去原有的亮麗色澤，也會喪失蓬鬆與保暖度。

●水溫以30度以下最為適中。

「保養」－延長羽絨衣壽命

●脫水後最好放置在乾爽、通風的地方吊掛陰乾，不可放置在陽光下曝曬，會使羽絨脆化，影響保暖度。

●務必等到完全乾透再進行收納，避免水分殘留造成羽絨孳生黴菌，同時延長羽絨衣的壽命。

●羽絨衣收納最好採吊掛方式，若衣櫥空間不夠，也可捲成圓筒狀後放置收納袋中，但不要久壓在衣物最下方，以免影響羽絨衣的蓬鬆度和保暖度。