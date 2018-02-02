入冬最強寒流！吳德榮：明起全台極寒冷

2018-02-02 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天白天冷空氣略微減弱、氣溫較昨曰微幅回升，北台灣天氣仍濕冷。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天白天冷空氣略微減弱、氣溫較昨曰微幅回升，北台灣天氣仍濕冷，日夜溫差小，中南部平地降雨緩和。今晚冷空氣再增強、氣溫下降，降雨再增多。

他說，明天至下周二第二波冷空氣勢力達最強，氣溫會降得比第一波低很多。目前氣象局預報的最低氣溫是7度。下周三冷空氣稍減弱。下周四另一小股冷空氣補充進來，延緩氣溫回升。下周五天氣回暖，「緩進式寒潮」終告結束。

1月上、中旬的寒流，因強輻射冷卻，在嘉義創下4.7度的低溫，他說，是這波「緩進式寒潮」難以突破的障礙，特別去強調「下探到幾度」，反會讓人誤以為1月那波比較強。其實，目前這波遠比1月那波強，是無庸置疑的；北台灣很多地方連白天高溫也會在10度以下，而中南部天氣也是極冷的，雖然白天氣溫稍回升；由於將有「持續長時間的低溫」發生，其所造成的影響，是遠大於輻射冷卻「短暫極端低溫」所帶來的，所以一定要特別注意保暖，也要注意寒害的發生。

他說，今天起至下周二3000公尺以上高山都在零度以下，且華南常有間歇性的水氣移入，降雪的機率高。今晚起北台灣2000公尺左右高山，例如太平山、拉拉山等，也將降至零度以下，且水氣多，飄雪機率也不低。明晚至下周一，北台灣1000公尺左右的山脈，例如七星山、大屯山等，山頂約可降至零度或1度，降雪、雨挾雪或霰？還有點機會！但其他更低的山如陽明山等，恐怕就沒有機會了。

中央氣象局說，今天白天強烈大陸冷氣團影響；今晚起寒流南下，各地氣溫再下降；明天至下周二冷空氣影響達到巔峰，為寒流等級，這段時間，中部以北及東北部地區低溫剩下7、8度，沿海空曠地區更只有6、7度，南部及花東也只剩下11、12度；下周三、下周四寒流逐漸減弱，白天氣溫稍回升，各地早晚氣溫仍偏低；高溫方面，北部及東半部因雲量多，白天高溫回升有限，日夜溫差約3至5度，中南部因為偏乾雲少，日夜溫差可達10度左右，請留意氣溫變化適時調整衣物。