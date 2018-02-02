親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

你中鏢了嗎？花旗超收30萬客戶卡款 最長5年共3100萬

情變、坐牢、搞失蹤！那些年立委報到 像演八點檔

高、屏、馬祖 空氣品質「橘色提醒」

2018-02-02 05:01聯合報 記者董俞佳╱即時報導

昨全國77站中「紅色警示」14站，「橘色提醒」39站。環保署指出，今天持續受強烈大陸冷氣團影響，高屏及馬祖為「橘色提醒」；北部、中部、雲嘉南及金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級。

環保署表示，民眾注意防範，敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。

另外，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，民眾可以利用空氣品質監測網資訊或「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化。

圖／擷取自環保署網站
圖／擷取自環保署網站
分享

空氣品質冷氣團金門
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

鳳山共合宅 提創意計畫搶入住

2018-02-01 23:30

高市停車費可用APP繳 免跑超商

2018-02-01 23:21

百貨福袋抗空汙 抽清淨機帶回家

2018-02-01 23:09

試試站在透明平台觀景 崗山之眼天空廊道考驗膽量

2018-02-01 19:43

墾丁旅宿業被抹黑 業者祭賞金揪造謠者

2018-02-01 19:41

高雄蜜棗大又甜 這個月起日本超市買得到

2018-02-01 19:33

立委周春米貼出「米春聯」 粉專首發超吸睛

2018-02-01 17:38

空汙成話題 百貨公司福袋大獎也要力抗空汙

2018-02-01 16:58

孫立人的動物戰友們 軍犬、大象皆可拍照打卡

2018-02-01 16:00

陳振遠從第一科大轉任義大校長 蕭介夫功成身退

2018-02-01 14:39

不是「卵牛」！俠女性格的她捐了第2次

2018-02-01 13:54

影/高雄市自行車違停今天開始執行拖吊

2018-02-01 12:14

4天內11人急病猝死 屏東消防局：不確定天冷造成

2018-02-01 10:38

太奢華！這一盆菜要價2萬元 全台限量30盆

2018-02-01 10:01

鄉公所提醒：蓮霧災損申報 10天內需完成

2018-01-31 23:54

一起來看紅色月亮吧！港和國小辦「天文園遊會」

2018-01-31 23:33

恆春人瑞獨享 3.6萬紅包送到手

2018-01-31 23:30

高市拚觀光！「高澎金」機+酒3千有找

2018-01-31 23:28

金沙鎮裝置藝術像陵墓 民轟觸霉頭

2018-01-31 23:15

高雄華懿科技繞流偷排廢水 恐遭罰百萬

2018-01-31 22:50

是藝術還是災難？金沙鎮的裝置藝術被批像墳墓

2018-01-31 22:43

高市那裡在挖馬路？手機就查得到

2018-01-31 22:40

上千組陸河空立體燈飾將出擊 高雄燈會藝術節美極！

2018-01-31 22:29

高雄晚間飄起毛毛雨 不減月全食觀賞興致

2018-01-31 22:28

「紅色超級藍月」登場　月亮雲縫中害羞現身

2018-01-31 21:19

使用「農來趣APP 」 燕巢棗農缺工不愁

2018-01-31 19:35
看更多

熱門文章

鄭文燦轟「喝不到好水」 新北市府回嗆：用功一點

2018-02-01 18:56

館長愛犬咬斷美編手指 本尊照讓網友驚呼：牠有健身？

2018-02-01 11:19

嘉義基督教醫院院長交接 為何賴清德一定要到？

2018-02-01 16:28

百歲人瑞皮膚幼綿綿 她就愛吃這個

2018-02-01 09:26

武德宮花千萬元打造科技環保花燈 今天亮相

2018-02-01 18:52

影╱這在台灣？車遭厚雪掩埋 合歡山蓋上大雪毯

2018-02-01 10:17

彰化再多兩個秋紅谷 花壇新闢兩處滯洪池

2018-02-01 13:58

寒流發威「冷死人」？北市一殯冰櫃爆滿

2018-02-01 19:17

NET服飾董座回饋故鄉 50萬元新衣搬免驚

2018-02-01 19:14

網美導遊 新北觀旅局推薦6條自拍走春路線

2018-02-01 17:27

紀念碑像墓碑？八八災戶永久屋7年死20人

2018-02-01 11:41

台南永樂市場傳統小吃 料多實在超美味

2018-02-01 13:00

員林市長選舉誰代表國民黨出戰？游振雄2日搶頭香登記

2018-02-01 22:25

太奢華！這一盆菜要價2萬元 全台限量30盆

2018-02-01 10:01

宜蘭重懲非法旅館 今天有2家斷電

2018-02-01 16:38

嘉義市首長官員被趕出議會 選民評價兩極

2018-02-02 00:05

墾丁旅宿業被抹黑 業者祭賞金揪造謠者

2018-02-01 19:41

抽不到！健康公宅中籤率6.04％ 創台北市新紀錄

2018-02-01 19:59

近4年生逾3100寶寶 台積電南科廠「人」氣旺

2018-02-01 22:43

新竹縣立委增加1席 中選會今建議案出爐

2018-02-01 16:49

台東富山漁業資源保育區今起收費 遊客全票40元

2018-02-01 10:20

彌月金飾連廢家具齊丟 清潔隊員細心找回

2018-02-01 11:22

賴清德張花冠同車巡視台灣燈會籌備情形 賴：很好

2018-02-01 17:02

蘇澳服務區啟用 走蘇花改不用憋尿

2018-02-01 14:09

雲林縣長突檢六輕 要讓大家安心過好年

2018-02-01 18:26

10萬日軍葬身巴士海峽 海濤法師超度滯留孤魂

2018-02-01 11:22

古蹟搶救古蹟！配天宮買日新醫院規劃醫療文化館

2018-02-01 12:16

台酒董事長吳容輝：今年將推出「台酒小雞麵」

2018-02-02 06:01

母親臨終遺願！他不畏惡地 返鄉種出有機芭樂

2018-02-01 16:00

影/高雄市自行車違停今天開始執行拖吊

2018-02-01 12:14

全台唯一黑米酒上市 銅板價就能買到

2018-02-01 19:10

迎接蘇花改通車 蘇澳服務區啟用

2018-02-02 00:13

4天內11人急病猝死 屏東消防局：不確定天冷造成

2018-02-01 10:38

試試站在透明平台觀景 崗山之眼天空廊道考驗膽量

2018-02-01 19:43

陳振遠從第一科大轉任義大校長 蕭介夫功成身退

2018-02-01 14:39

台中民進黨議員8區高額提名 參選人挫咧等

2018-02-01 18:06

台南可望多1席立委 黃偉哲：遲來的正義

2018-02-01 21:40

苗栗獲補助2億 取通霄溪伏流水解決農田灌溉用水

2018-02-01 19:47

終於！新北兒童卡五折優惠 將於元宵前實施

2018-02-01 19:27

春節北市宜蘭疏運 客運推優惠、直達車搶客

2018-02-01 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top