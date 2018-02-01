亞太爭議 校方：莫須有 教部：限期補足設校資金

2018-02-01 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部技職司專委柯今尉今天表示，已發文亞太創意技術學院，要求董事會在2月底前補足設校基金新台幣1億元，並將校產完全信託，否則將要求於107學年度停招。亞太今晚也發出聲明稿表示，本屆董事會自接任以來，除已償還學校前任所遺留下的銀行貸款，連前任經營團隊向教職員私人借款亦已全部還清，目前學校已無任何負債。

高教工會今天帶領亞太師生共2、30人到教育部前抗議，他們表示，亞太創意技術學院因辦學出問題，2002年由教育部接管改由公益董事經營，但到2016年7月時，怡盛保全集團僅花1.5億元就取得亞太的經營權，「教育部拱手將學校讓給財團」，要求教育部負起責任處理。高教工會亞太分部指出，光是亞太教職員遭欠薪的部分，自2014年至今已達3094萬元。至今亞太教職員學術研究費都還遭違法「打三折」，平均每人遭欠減薪多達百萬。

亞太發出聲明指出，該校自105年8月1日由黃平璋擔任董事長挹注資金與行政團隊一起進行校務改革，這一年來著手建立各項制度與整頓校務與力挽招生頹勢等均可明鑑。對於部分教師的陳抗與公開的莫須有指摘，深表遺憾。並再次予以澄清，以正視聽。

亞太聲明表示，對於亞太招生情況的危殆，在新董事會接任前，即已經產生，部分招生情況不佳的科系，在前任團隊亦已有停招之決定，新團隊上任後，當然需要大力改革，所有停招科系均經系所正常程序嚴謹討論後實施，絕非部分人士所指要毁校滅系，此在106學年度也締造了69.32%的註冊率，勝過後面20幾所學校，亞太戒慎自持，將依照教育部指示，在技職教育領域堅持與努力永續辦學。

此外，前董事會為公益董事，他們選擇退出董事會，均是心甘情願，不容部分人士任意指摘教育部為賤賣校產。自黃平璋董事長擔任董事長以來，亞太未曾賣掉任何一筆校產，也不可能賣掉任何一點校產，完全遵照私校法規定辦理。該校董事會亦已決議將學校不動產信託，目前亦正進行相關信託程序中。

此外，亞太聲明指出，部分人士指教師103年9月至104年8月遭學校片面刪減學術研究費「打七折」，104年9月至105年6月遭片面刪減學術研究費「打折」乙事，是新董事會接任前，因當時教師共體學校經營困境，在自願且未逼迫下，主動簽屬研究費打折同意書，此造成之原因並非這屆董事會所造成。

教育部表示，依教師待遇條例第17條規定，私立學校在未與教師達成協議前，不得減少教師待遇。經教育部於106年11月8日到該校專案查核發現，該校部分教師似有未經協議程序，扣減學術研究加給之情事。教育部分別於106年12月27日及107年1月30日函請該校就未經與教師協議調整學術研究加給之情事說明回覆，並要求該校於107年2月6日前函覆改善情形，若屆期未改善，教育將依該條例第23條規定處該校新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止。

教育部於106年11月8日到該校專案查核發現，發現已停招科系部分學生，有被迫轉學或不得不轉學之情事發生，以及部分教師未經簽署協議書，即遭扣減學術研究加給之情事，該校已違反「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第9點，以及「教師待遇條例」第17條規定。教育部依私立學校法第55條規定，經諮詢私立學校諮詢會意見後，於107年1月30日函知該校董事會須於1個月內補足設校基金1億元，並完成該校不動產信託事宜，始得核予107學年度招生名額，倘逾期未辦理，107學年度全部停招。