積雪深逾10公分 合歡山將現追雪潮

2018-02-01 23:41 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



強烈大陸冷氣團發威，合歡山已見雪景，昨晚寒流緊接著南下，氣溫會再下降，明後兩天假日預料出現追雪潮。因氣溫驟降，各地紛傳長者心血管疾病發作死亡，消防局提醒民眾注意保暖。

合歡山從前晚陸陸續續降雪，整個山頭遭冰封，昨天積雪最深逾10公分。 圖／南投縣警局仁愛分局提供 分享 facebook

另外，醫師提醒使用像暖暖包等保暖物品時，不要長時間直接接觸皮膚，以免出現「低溫燙傷」。

合歡山從前晚開始降雪，昨早整個山頭已遭冰封，山上車輛也被白雪「蓋好蓋滿」，最深積雪超過10公分。 松雪樓表示，這波降雪是入冬以來最大雪量，雪況可望維持到明天。

合歡山從前晚斷續降雪，整個山頭遭冰封，連車輛已被厚雪掩蓋。 圖／合歡山玩雪團提供 分享 facebook

公路總局昨出動鏟雪車鏟除積雪，恢復交通。埔里工務段表示，台14甲線部分路面結冰、路側積雪未融，指標18K翠峰至41K大禹嶺路段實施預警性封閉，今早7點再決定照常開放或限加掛雪鏈車輛通行。

由於合歡山7日前仍有降雪機會，不少追雪迷準備利用周休2日上山賞雪，人車恐塞爆山路，警方呼籲上山民眾注意保暖及交通安全。

合歡山從前晚斷續降雪，整個山頭遭冰封。 圖／南投縣警局仁愛分局提供 分享 facebook

合歡山從前晚斷續降雪，昨天最深積雪逾10公分。 圖／南投縣警局仁愛分局提供 分享 facebook

玉山昨天積雪近10公分，而從昨起同步實施靜山管制，禁止一般山友入園攀登。 圖／玉管處提供 分享 facebook

大台北地區過去一周都是又濕又冷的天氣，北市消防局統計近4天共接獲29件心肺功能停止救護，有27人死亡，年齡全超過60歲，研判多因難抵寒流，心血管疾病發作致死。新北消防局也救護21名心肺功能停止患者，其中13人死亡，有12人超過60歲。

桃園市昨天有4名高齡長者因天寒猝死，4人都有心臟病、高血壓或中風病史。彰化縣消防局統計前天傍晚到昨晚共10人猝死，絕大多數是老人家，最年長的是95歲。台南地檢署法醫昨相驗3件心因性猝死案，死者分別為79歲、67歲和42歲。

屏東縣消防局統計近4日有12人因緊急病症送醫死亡，以年長者居多，雖不全是天冷致命，縣府仍提醒民眾注意保暖。

天冷，南投縣8旬劉姓婦女睡覺時將暖暖包貼在肚子上取暖，未料半夜被痛醒，發現肚皮居然燙傷出現紅腫、起水泡，出現「低溫燙傷」。

衛福部南投醫院提醒，除暖暖包外，像熱水袋、電熱毯和電暖爐等其他保暖用品使用時也要留意，切勿長時間接觸或照射身體同一部位，以防止低溫燙傷。