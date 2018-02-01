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威力彩第107010期頭獎槓龜

2018-02-01 22:27中央社 台北1日電

威力彩第107010期今晚開獎，第一區中獎號碼為02、26、17、36、19、13，第二區中獎號碼為06號。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎有1注中獎，得獎金新台幣4220萬3815元；參獎有10注中獎，各得獎金新台幣15萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣威力彩台彩
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