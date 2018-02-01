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低溫防猝死 三高、抽菸、過勞…都是高危險群

2018-02-01 23:49聯合報 林謂文／臺安醫院心臟內科主治醫師

天冷時要當心心臟血管疾病及心因性猝死。 圖／聯合報系資料照片
天冷時要當心心臟血管疾病及心因性猝死。 圖／聯合報系資料照片
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天氣變冷尤其是低溫特報發布時，要當心心臟血管疾病及心因性猝死。由於氣溫下降會造成身體交感神經興奮而使血管收縮、心跳變快、血壓上升，所以心血管疾病及中風猝死機率增加。

根據研究，天冷時比天氣溫暖心臟疾病發生率高，尤其是高齡有心血管、腦血管疾病史、三高（高血壓、高血脂、糖尿病）、肥胖不運動、抽菸、不良生活習慣、精神壓力大、過勞者都是發病的高危險群。氣溫驟降最常見最危險的心臟疾病包括心肌梗塞及心因性猝死。

心肌梗塞是急性冠狀動脈阻塞及血流阻滯造成嚴重的心肌缺氧狀態，症狀是胸悶及不同程度的胸痛。原因是冠狀動脈血管粥狀硬化或血管內斑塊破裂進而形成血栓，造成血管阻塞讓心肌的血液循環突然全部中斷或部分中斷，所以心肌因無法得到足夠氧氣而導致心肌損傷。

心肌梗塞是會危及生命的緊急嚴重心臟疾病, 且需要立刻就醫採取急救措施。典型症狀常見有突發胸悶痛伴隨反射至左臂、左肩、頸部、下顎甚至有背痛或上腹疼痛，另外還有冒冷汗、呼吸困難、呼吸喘及暈厥。針對心肌梗塞的治療最有效方法為心導管。利用導管及導線通過阻塞部分後，用氣球擴張及血管內支架置放以達到血管暢通目的。

而心因性猝死為「不可預期的突然死亡」即稱為「猝死」。大多是心臟問題造成，所以又稱為「心因性猝死」。探究其原因最重要及絕大多數是因為本身罹患冠狀動脈疾病惡化造成急性心肌梗塞。心肌梗塞造成心因性猝死，是因為大血管突然梗塞，或多條冠狀動脈病變導致心因性休克、心跳停止，或心肌梗塞導致致命心室性心律不整。

低溫造成心肌梗塞及猝死應如何防範？最好的預防應該先矯正或治療可能發生心肌梗塞及猝死的疾病，像是心肌梗塞。如果病患能及早就醫，利用心導管檢查及介入性治療暢通血管。

如有過往疾病應遵從醫囑按時服藥、定期回診、一有不適立即回診檢查及治療，當氣溫驟降時應注意保暖及禦寒，如無必要，天冷時盡量避免外出，並時時注意身體變化及異狀，保持好心情、遠離壓力、正常作息，就可以避免天氣變冷時心血管疾病及猝死發生。

心肌梗塞心血管疾病保暖過勞抽菸
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