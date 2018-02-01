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我的經驗／黃斑部裂孔 要馬上開刀？

2018-02-01 23:49聯合報 台中市／黃春菊

黃斑部裂孔常發生在50歲以上高齡族群，未即時治療恐致失明。 圖／聯合報系資料照片
黃斑部裂孔常發生在50歲以上高齡族群，未即時治療恐致失明。 圖／聯合報系資料照片
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2個月前，回娘家與許久不見的妹妹擁被共眠，2晚徹夜暢聊至凌晨3點，回台中後，眼前有數隻蚊子揮之不去，甚是奇怪，赴眼科就診才知道是「飛蚊症」，也是眼睛老化徵兆，同時被檢查出眼睛有黃斑部裂孔，轉診到教學醫院給主任級醫師查看，得到相同的答案，視力已經弱化至0.4，須立即開刀，時間安排在20多天後；醫師補充說明，修補黃斑部裂孔，可能造成早發性白內障

某天中午，請人安裝家中網路線，外子和我齊將4個笨重的櫃子移開，我獨自彎下身子使盡全身力量將櫃子頂推回原位，當天晚上走進漆黑房間時，眨眼發現眼角瞬間出現連續閃爍炫光。

隔天赴眼科看診，醫師說「上了年紀的眼睛，受到突如其來的壓力，在不平衡擠壓下，產生出後遺症。」我納悶地說：「以前常移動書櫃也沒有發生問題？」他看了我的病歷說：「那時妳還年輕啊！」我問：「那要怎樣才能使炫光消失？」醫師答：「只能與它和平共處了。」

當下我對醫師說出心中疑慮，「黃斑部手術後若引發早發性白內障，眼睛還得再開刀一次嗎？」他說：「每個人體質不同，可以等到出現白內障後，將黃斑部裂孔與白內障一起開刀解決。」因為醫師一席話，最後決定慢點動刀。

但想想卻又很不放心，再到其他家眼科診所，這位醫師卻說：「別為了等白內障出現才要開刀，恐怕延誤了治療黃斑部裂孔的黃金期」並開轉診單給我。

我又再回教學醫院，主任醫師休診由另一位醫師代班，經多重儀器檢查、眼力測驗，代班醫師看檢驗報告說「上次視力是0.4，開刀的標準是訂在視力0.7以下，主任認為妳有開刀的必要，且妳現在單手遮眼視力是0.8，戴上檢查眼鏡是1.0，黃斑部裂孔有縮小，視力很好啊！」醫師指著電腦，比畫著前後2次斷層圖分析著。

對於拿捏不定是否開刀的主意深感惶惑，我反問醫師：「這種情形若是換作醫師您會開刀嗎？」醫師答：「換是我，視力若還很好為什麼要開刀，但一定會做視力追蹤檢查」，這下反而換我猶豫了。

專業觀點／防惡化 視力0.4以下立即處理

黃斑部裂孔主要發生在50歲到65歲族群，至今尚未有明確研究資料能得知發生原因，僅知道若眼睛曾經受過嚴重外傷、超過500度以上的高度近視患者都屬於高危險群，另外，也可能與眼睛玻璃體退化皺縮有關，而黃斑部裂孔通常會合併與飛蚊症出現。

飛蚊症是一種眼睛退化的訊息，飛蚊症患者的症狀若突然加重或合併有閃光出現時，就得懷疑是視網膜裂痕或視網膜剝離，或是黃斑部病變的徵兆。

黃斑部裂孔會讓患者視線變得扭曲，若是沒有及時治療，將無法控制病情，黃斑部裂孔持續惡化，患者的視力會惡化到只剩下0.1，完全無法成影，只能看到光線，沒有矯正工具可以恢復原來視力，等同失明。

控制黃斑部裂孔不再惡化，目前最有效的方法以手術為主，很多患者擔心黃斑部裂孔會增加早發性白內障的可能，希望能一次解決2種疾病，建議若黃斑部裂孔確診時視力在0.8以上，可再觀察，出現白內障再一併動刀。

若確診時視力已經在0.4以下，應立即處理黃斑部裂孔，否則視力快速退化到0.1，將很難挽救。

最尷尬的是，確診時視力在0.5到0.7之間，這時評斷是否要動刀，取決於個人，評估黃斑部裂孔是否已影響生活，若已影響生活，建議別等到白內障出現再開刀，否則可以等白內障出現再接受手術。

諮詢╱三軍總醫院眼科部主任呂大文

整理╱記者陳雨鑫

醫師視力白內障老化手術
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