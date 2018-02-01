春節出國潮 移民署新增自動通關註冊點

2018-02-01 21:28 中央社 台北1日電



為讓民眾春節入出境通關更順暢，移民署1日起再新增10處直轄市、縣（市）服務站自動查驗通關系統註冊地點，讓民眾申請自動通關更便利。圖／移民署提供 分享 facebook

為讓民眾春節入出境通關更順暢，移民署今天表示，即日起新增10處直轄市、縣（市）服務站自動查驗通關系統註冊地點，包括新北市、桃園市等處，民眾註冊後即可終身使用。

移民署今天發布新聞稿表示，自民國100年起於全國各入出境機場、港口建置自動查驗通關系統（e-Gate）。

同時，在各入出境機場、港口、台北市服務站、花蓮縣服務站、台中市第一服務站、嘉義市服務站、高雄市第一服務站及外交部領事事務局1樓，都設有e-Gate註冊點，截至106年底申辦人數已逾500萬人。

由於農曆春節將至，許多民眾常利用春節出國旅行。移民署說，為便利國人入出境通關順暢，自2月1日起再新增10處直轄市、縣（市）服務站e-Gate註冊地點，讓還未註冊的國人可便利就近申請，出國時可立即體驗e-Gate的便捷性。

新增10處服務站，分別為新北市服務站、桃園市服務站、新竹市服務站、苗栗縣服務站、彰化縣服務站、南投縣服務站、雲林縣服務站、嘉義縣服務站、台南市第一服務站及高雄市第二服務站。

移民署說明，國人只要年滿14歲、身高140公分以上，且有戶籍者均可申請使用，且註冊一次即可終身使用通關。