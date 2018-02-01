「省道11號11公里」專屬美景 30張「疊字路牌」吸千讚

2018-02-01 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



有些人旅遊時會拍攝各地的建築物、名勝或是風景，但也有人會刻意拍攝旅途上的「特色路牌」作為紀念。網友趙令哲於臉書社團《台灣機車環島美景》中，分享一系列「省道與里程牌」的路牌號誌，而且通通都是「疊字」，看起來相當壯觀，也意外釣出許多網友留言自己拍攝的特色路牌。

趙令哲所拍攝的疊字路牌照片中，省道標示與里程牌的數字皆為相同，例如省道11號11公里處，就會有同時藍色三角標的11與綠色方標11的兩塊組合，而趙令哲則是一次收集了1～30的疊字組合。除了省道25攝於0公里處之外，其他均是數字疊字。

趙令哲表示，最初僅是零星收集，但是近一年則是加強火力，才完成1～30的疊字組合。自己所拍攝的首張疊字路牌位於省道11號111公里處，也是自己印象最深的路牌。未來還要計畫收集13張111的疊字路牌。

在趙令哲貼文分享後，文章已快速累積千讚，網友不僅讚譽「高手」、「超強」，不少同好也留下自己所拍攝到的特色、疊字路牌組合。包括省道9號453公里處的「9453」（諧音：就是輕鬆）、省道8號88公里處的「888」（發發發）等各地名牌，令人感受到旅途中的另一種趣味特色。

網友趙令哲分享自己所拍攝1～30的疊字路牌，吸引千人點讚。圖／趙令哲授權提供 分享 facebook

除了疊字外，也有不同數字組合的特色路牌。圖／趙令哲授權提供 分享 facebook

1111、2222、3333等特色路牌。圖／趙令哲授權提供 分享 facebook

以1為主題的特色路牌。圖／趙令哲授權提供 分享 facebook