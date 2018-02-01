夜裡跑步2年得肺腺癌 醫師：記得出門看空汙APP

2018-02-01 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市55歲葉先生，平日不菸不酒、經常夜裡趁工作後跑步半小時，沒想到健康檢查時竟發現肺部有0.6公分陰影，3個月後複檢，陰影變結節還長大變0.8公分，趕緊手術。

亞洲大學附醫院胸腔科主任黃建文說，空汙絕對是影響並增加肺腺癌的首要風險因子，民眾要自保，不管工作或外出，都應該先用手機APP看看中央氣象局的空汙指數，千萬勿在空汙嚴重時外出運動。

亞洲大學附屬醫院副院長林璨也公開呼籲民眾，肺癌位居國人十大癌症死因之首，但因肺部較無疼痛神經，等出現症狀大多為時已晚；低劑量電腦斷層篩檢是診斷及治療早期肺癌最重要的方式，建議民眾應及早並定期接受檢查。

但對於目前尚未有健保給付，檢查一次的費用要4至6千元，林璨說，目前全台每年用於肺癌治療的經費是800億元，若是把錢用於及早檢查，應可省下不少的後期治療經費，建議政府應納入健保，而且這也是政府防治空汙的一環。

葉先生說，他周邊有很多人都是類似情形，雖然他術後良好，也仍深愛跑步，但會慎選跑步時間和環境。

另名廖太太平日也愛散步，她在健檢時查出肺部有一0.9公分毛玻璃結節，病理報告更證實為惡性，手術切除後復原狀況良好，她說，未來會戴著口罩散步。但當知道口罩不能阻擋PM2.5時，她說：「那是掛個安心吧！」引起一陣笑聲。