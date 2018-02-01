影／高山飄雪了 強烈大陸冷氣團報到

2018-02-01 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



玉山站從1號凌晨零時10分開始降雪，到下午積雪已經來到9公分，不過氣象局提醒，從周六到下周二，會有更強的寒流接棒，中部以北下探六度，陽明山也有可能會有降雪機會，氣象局提醒，這波冷空氣不但威力強，還能持續很久，民眾一定要注意保暖。