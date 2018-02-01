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影／高山飄雪了 強烈大陸冷氣團報到

2018-02-01 18:44聯合報 記者范榮達╱即時報導

玉山站從1號凌晨零時10分開始降雪，到下午積雪已經來到9公分，不過氣象局提醒，從周六到下周二，會有更強的寒流接棒，中部以北下探六度，陽明山也有可能會有降雪機會，氣象局提醒，這波冷空氣不但威力強，還能持續很久，民眾一定要注意保暖

冷吱吱！強烈冷氣團報到後，入冬最強寒流接棒來襲，周六到下周二最冷。記者王彥鈞／攝...
冷吱吱！強烈冷氣團報到後，入冬最強寒流接棒來襲，周六到下周二最冷。記者王彥鈞／攝影
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氣象局降雪保暖
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