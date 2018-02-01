春節衝刺！量販加碼 期間限定滿額打9折 再抽哀鳳

2018-02-01 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



大潤發搶攻年節商機，推出限定期間購物享優惠。圖／大潤發提供 分享 facebook

農曆春節將至，量販業者把握最後階段衝刺買氣，限定時間推出優惠消費滿額打9折，同步祭出好禮，有機會把最新iPhone帶回家，還能天天免費吃美食。

愛買春節年貨檔期於2月2日、2月3日再度推出快樂購會員全日單筆消費滿2,000元以上享9折活動；刷指定6家銀行信用卡再加送100元現金券；使用Friday電子錢包結帳單筆滿2,000元，可再現折200元，合併相關優惠，等於消費滿5,000元，可享最高900元優惠。

愛買表示，今年零食最受歡迎的是北海鱈魚香絲外，也因健康概念當道，堅果類食品買氣也不惶多讓，單周就能熱賣5萬罐。今年愛買新引進的堅果品項約有1成，並推出量販獨家Healthy Plus優選鹽味、蜜汁口味、盛香珍堅果工廠開心果、萬歲牌堅果等79折起。

大潤發為了在年前搶下最佳買氣，即日起到2月17日推出第2波過年促銷，新增包含2月2日至2月4日，2月9日至14日一共9天的指定時段，全館單筆消費滿2,000元可享9折優惠；同時，祭出春節前最後一波鍋具特賞，20款鍋具下殺最低78折。同時看準鍵盤商機，大潤發網購推出限時年貨採買優惠，2月3日前，單筆消費滿3,000元，送限量399元平底不沾鍋。

另外，2月10日至3月4日，在全台大潤發美食商店街單筆消費滿500元，可抽iPhoneX 64G、500元提貨券共，額外再抽出一名幸運兒，送出價值36,500元折價券，到大潤發內湖二店美食街，天天免費吃。

家樂福則於2月3日推出限時1天會員購物滿2,000元享9折優惠，最高回饋5,000元。並瞄準低溫商機，特別推出抗寒流促銷，首次開賣名店太和殿麻辣鍋火鍋湯底，以及數百種鍋物、保暖衣物、冬被、火鍋、電暖器等抗寒商品，全面促銷下殺5折起。

愛買獨家推出Healthy Plus綜合堅果，原價569元，特價508元。圖／愛買提供 分享 facebook

太和殿麻辣火鍋湯底，原價元598元，特價568元，限量5,000份。圖／家樂福提供 分享 facebook