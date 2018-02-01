親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

高市小港區便當店驚傳氣爆 19人送醫

農委會年終記者會 林聰賢：讓從農成為時尚

2018-02-01 17:33聯合報 記者董俞佳╱即時報導

農委會今天召開年終記者會，農委會主委林聰賢細數農委會這一年來推動的政策，包括對地綠色給付、營養午餐4章1Q，以及農業保險立法、農保修法等等。他還提到，要鼓勵青農回鄉務農，讓務農成為一個時尚。針對外界關心農業缺工議題，林聰賢表示，除了推動國內的技術團等之外，也有希望讓在台工作的移工，在放假期間可以到農村兼差打工。

林聰賢今天約花了半小時時間細數農委會這一年來所推動的政策。他表示，過去休耕、消極補貼，農委會將它轉化成對地綠色給付，此外，因為稻米過剩，農委會將繼續強化食農教育，鼓勵國人多吃米飯，希望可以繼續推廣國人食用優良的稻米。

林聰賢也提到，農糧署所推動的大糧倉計畫。他說，大家知道每天吃的豆漿只有1%是國內生產量嗎？他說，未來要降低進口量，讓黃豆等雜糧成為台灣在地的農產品與產值。他提到，農委會已經透過作物獎勵，鼓勵種植不同的作物。

他還提到，農委會會有好的產銷調節機制，還要透過農業保險等機制，來減少農民風險，同時增加農家所得。他也表示，希望盡快通過有機農業法立法，輔導農民合理用藥、合理施肥等。未來還要爭取農產加工由農政部門負責管理監督，今年也將訂定相關規範。

他還提到，過去無法參與加入農保的農民，目前已經人地脫鉤，有3萬多名農民可以得到農保資格，農民保險今年中也會納入職災，推動試辦。他於致詞中還提到，要讓從農成為一種時尚，帶動農民回到農村。

至於農業部改制時程？林聰賢說，會配合行政院時程，他提到，動保方面，現在只是一個科，未來將成為一個動保會，提升到農委會重要的政策階層，未來農產行銷也將是農委會重點。

不過，針對林聰賢所說，外界質疑包括，讓從農成為一種時尚？這樣不是來得快、去得也快？以及讓在台移工於休假時進農村打工恐會讓現行的非法合法化？農委會副主委陳吉仲表示，這個還不是政策，還要跟勞動部討論，他也提到，來台留學生、華僑學生共1.8萬人，也是未來季節性缺工的可能人力。

農委會農民林聰賢
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

夜裡跑步2年得肺腺癌 醫師：記得出門看空汙APP

2018-02-01 18:47

「省道11號11公里」專屬美景 30張「疊字路牌」吸千讚

2018-02-01 19:04

影／高山飄雪了 強烈大陸冷氣團報到

2018-02-01 18:44

汽車考照今起變難！最大魔王關卡：停車未打方向燈

2018-02-01 20:40

談大學校長遴選亂象　郭位：不能打完球再改規則

2018-02-01 20:34

推廣客家文化 桐花島的故事4日免費上演

2018-02-01 20:30

燒聲3個月治不好 男轉診醫院竟是喉癌

2018-02-01 20:28

健康年菜如何吃 柳營奇美營養師這樣建議

2018-02-01 19:23

給家中長輩大擁抱！ 台積電勵企業一起「微孝」

2018-02-01 19:20

好羨慕！100元加油中統一發票特獎200萬

2018-02-01 18:31

春節衝刺！量販加碼 期間限定滿額打9折 再抽哀鳳

2018-02-01 18:28

桃園公司員工傳感染肺結核 投藥治療已不具感染力

2018-02-01 17:28

直擊／最新！空巴A350-1000世界巡迴 台灣亮相

2018-02-01 17:11

出國遊 機票訂到、省到有撇步

2018-02-01 17:01

小姊妹受父親長期家暴逃家 無依靠下該升學還是輟學…

2018-02-01 16:34

影／迎接新生兒的那雙手 最溫柔的職業「助產師」

2018-02-01 16:28

華麗高貴感傷獨奏會 刻畫李其叡心境

2018-02-01 16:12

長輩問候壓力大 醫：年後精神科就診人多3成

2018-02-01 15:47

全台首創鐵道自行車 舊山線苗栗段6月試營運

2018-02-01 15:10

受境外空污影響 17測站空氣品質不佳

2018-02-01 14:29

過年長輩問話壓力大？ 醫師建議先設想情境與回應

2018-02-01 14:27

為穿著打扮加分 親手打造頭上那頂「獨一無二」

2018-02-01 14:26

北海岸「半島秘境」走紅 幕後神秘金主曝光

2018-02-01 14:18

嗅到市場變化的味道 三大方向教你卡位「通膨財」

2018-02-01 14:18

克服技術問題 恆春半島有警廣了

2018-02-01 14:09

影／燒聲太久無法唱費玉清的歌 原來是聲帶長瘤

2018-02-01 14:07

車主注意！2月起在家就能繳高雄市停車費

2018-02-01 13:57

入冬最強寒流將來襲 台南3日體感最低僅3度

2018-02-01 13:24

過年大掃除省時省力 DIY海綿輕鬆清窗軌

2018-02-01 13:20

不孕症壓力排山倒海 42歲婦借卵生子終如願

2018-02-01 13:03

寒假替小朋友減肥 醫師教了這幾招

2018-02-01 12:59

迪化年貨大街開跑 消保官提醒採購注意5原則

2018-02-01 12:11

空巴A350-1000靜態展示 空姐休息室首度曝光

2018-02-01 12:05

春節購買香菇、金針怎麼挑 農委會提供撇步

2018-02-01 12:03

春節應景花卉 你能說出幾種？

2018-02-01 11:53

新台幣走勢強 下週汽油估降2至3角

2018-02-01 11:48

戒菸30年 他聲啞就醫發現罹患喉癌

2018-02-01 11:45

台北年貨大街首日 市府各局處派員稽查

2018-02-01 11:38

無所不在的淋巴癌 任何年紀都可根治

2018-02-01 11:38
看更多

熱門文章

只撐65天！海底撈：2月15日起取消民眾自帶食材

2018-02-01 14:12

陽明山可能下雪 彭啟明：周末寒流來 最抗寒的都用上！

2018-02-01 07:01

怕哥哥變「下流老人」 她要夫出錢照顧中風岳母

2018-01-31 22:06

寒流將來襲！今低溫10度 階梯式極凍一周

2018-02-01 05:36

氣象專家示警「周六起全台極寒冷」

2018-02-01 06:15

擦玻璃用水沖？家事達人：錯！用3樣工具就乾淨

2018-02-01 11:01

入冬最強寒流將來襲 台南3日體感最低僅3度

2018-02-01 13:24

影／下整夜！雪山白雪皚皚有多厚？志工：非常厚

2018-02-01 11:11

最冷時間還沒到！周末寒流發威 恐下探6度低溫

2018-02-01 09:12

相處之道／食物與愛情

2018-02-01 06:00

今日星座運勢／雙子 努力充實自己 避免三分鐘熱度

2018-02-01 00:00

空巴A350-1000靜態展示 空姐休息室首度曝光

2018-02-01 12:05

老後心情／最美好的時光

2018-02-01 06:00

1年拋錨上千輛 雪隧拖救要出這一招

2018-01-31 23:57

散落物像隱形殺手 國道擬重罰一萬兩千元

2018-01-31 23:41

出國遊 機票訂到、省到有撇步

2018-02-01 17:01

夜裡跑步2年得肺腺癌 醫師：記得出門看空汙APP

2018-02-01 18:47

直擊／最新！空巴A350-1000世界巡迴 台灣亮相

2018-02-01 17:11

他面試沒帶履歷還頻抱怨 過年不排班理由更傻眼

2018-02-01 14:11

親子手牽手／親愛的動物園

2018-02-01 06:00

春節返鄉旅客有福了 高鐵加開10班次疏運

2018-02-01 09:38

花市工讀3年不賣花 網友：第一次聽到這種打工

2018-02-01 17:25

影╱玉山再降瑞雪 積雪7.5公分

2018-02-01 06:45

獨／借卵生子近5年暴增 醫嘆卵子供不應求

2018-01-31 21:49

學齡前孩童愛吃糖 醫：影響生長激素 小心長不高

2018-02-01 08:08

影／錯過再等19年 紅色超級藍月雲縫中露面

2018-01-31 23:49

狗年最萌就屬它！ 「柴犬」出沒人氣甜點、紅包袋

2018-01-31 20:51

影╱國五蘇澳服務區今開放 走蘇花改前可在這方便

2018-02-01 10:44

價差達120% 怎麼訂商務、頭等艙機票最便宜？

2018-02-01 14:26

迪化年貨大街開跑 消保官提醒採購注意5原則

2018-02-01 12:11

影／燒聲太久無法唱費玉清的歌 原來是聲帶長瘤

2018-02-01 14:07

「紅色超級藍月」登場 月亮雲縫中害羞現身

2018-01-31 23:32

車主注意！2月起在家就能繳高雄市停車費

2018-02-01 13:57

不孕症壓力排山倒海 42歲婦借卵生子終如願

2018-02-01 13:03

影／高山飄雪了 強烈大陸冷氣團報到

2018-02-01 18:44

新台幣走勢強 下週汽油估降2至3角

2018-02-01 11:48

雪山積雪最高30公分 冰封路牌、路徑

2018-02-01 10:46

影／殺人鯨能開口說哈囉？ 科學家驚人發現大公開

2018-02-01 17:47

有水泡才就醫 帶狀疱疹讓你痛難消

2018-02-01 00:18

戒菸30年 他聲啞就醫發現罹患喉癌

2018-02-01 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top