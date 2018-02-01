農委會年終記者會 林聰賢：讓從農成為時尚

2018-02-01 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



農委會今天召開年終記者會，農委會主委林聰賢細數農委會這一年來推動的政策，包括對地綠色給付、營養午餐4章1Q，以及農業保險立法、農保修法等等。他還提到，要鼓勵青農回鄉務農，讓務農成為一個時尚。針對外界關心農業缺工議題，林聰賢表示，除了推動國內的技術團等之外，也有希望讓在台工作的移工，在放假期間可以到農村兼差打工。

林聰賢今天約花了半小時時間細數農委會這一年來所推動的政策。他表示，過去休耕、消極補貼，農委會將它轉化成對地綠色給付，此外，因為稻米過剩，農委會將繼續強化食農教育，鼓勵國人多吃米飯，希望可以繼續推廣國人食用優良的稻米。

林聰賢也提到，農糧署所推動的大糧倉計畫。他說，大家知道每天吃的豆漿只有1%是國內生產量嗎？他說，未來要降低進口量，讓黃豆等雜糧成為台灣在地的農產品與產值。他提到，農委會已經透過作物獎勵，鼓勵種植不同的作物。

他還提到，農委會會有好的產銷調節機制，還要透過農業保險等機制，來減少農民風險，同時增加農家所得。他也表示，希望盡快通過有機農業法立法，輔導農民合理用藥、合理施肥等。未來還要爭取農產加工由農政部門負責管理監督，今年也將訂定相關規範。

他還提到，過去無法參與加入農保的農民，目前已經人地脫鉤，有3萬多名農民可以得到農保資格，農民保險今年中也會納入職災，推動試辦。他於致詞中還提到，要讓從農成為一種時尚，帶動農民回到農村。

至於農業部改制時程？林聰賢說，會配合行政院時程，他提到，動保方面，現在只是一個科，未來將成為一個動保會，提升到農委會重要的政策階層，未來農產行銷也將是農委會重點。

不過，針對林聰賢所說，外界質疑包括，讓從農成為一種時尚？這樣不是來得快、去得也快？以及讓在台移工於休假時進農村打工恐會讓現行的非法合法化？農委會副主委陳吉仲表示，這個還不是政策，還要跟勞動部討論，他也提到，來台留學生、華僑學生共1.8萬人，也是未來季節性缺工的可能人力。