刈包變菠蘿叉燒包 圍爐年菜有巧思

2018-02-01 18:52 中央社 金門縣1日電



金門當地知名飯店中餐廳主廚魏水成發揮巧思，將金門喜宴必備的胡椒包（刈包）以港式菠蘿叉燒包代替，佐以入口即化的無錫排骨，口味絕妙。 中央社 分享 facebook

昇恆昌金湖飯店新金湖中餐廳主廚魏水成發揮巧思，將金門喜宴必備的胡椒包（刈包）改以港式菠蘿叉燒包代替，佐以入口即化的無錫排骨，連飯店董事長李元義都讚不絕口。

45歲的魏水成來自金城；和早年多數的鄉親一樣，高中畢業後就到台灣。回想兒時，魏水成說，每逢假日放眼所見都是阿兵哥，曾幾何時，國軍精簡，家鄉突然變得蕭條冷清不少，每次回鄉，都有些不習慣。

所以，曾在台北五星級飯店工作的他，當得知昇恆昌金湖大飯店要在金門開張，心想這是服務家鄉的時候了。他毅然絕然放棄台北的工作，收拾起行囊，回到家鄉；進入金湖飯店服務，轉眼已3年。

魏水成已升任中餐廳主廚，每年新春的圍爐年菜是中餐廳的重頭戲；今年在他掌廚下，金湖飯店推出「團圓御膳圍爐宴」，內有鴻福龍皇燒味、錦繡海皇扣生翅、帝王蟹團圓火鍋、XO醬鮮玉貝蝦球、臘味櫻花蝦米糕等一共11道五星級年菜。

值得一提的是，金門喜宴必備的東坡肉胡椒包（刈包），經過擅長港式點心的魏水成變化，刈包改為菠蘿叉燒包，佐以入口即化的無錫排骨。魏水成說，這是中式與西式的混搭，也是他首次將小吃和桌菜結合在一起，期盼帶給賓客新鮮感。

昇恆昌行銷部經理林昇穎建議消費者，除了像一般刈包吃法，把無錫排骨放在刈包裡一起吃；也可以一口菠蘿叉燒包、一口無錫排骨交替品嚐，別有一番滋味在心頭。李元義今天嚐過後直說好吃。

另外，魏水成發想的松茸燒賣，鋪上珍貴的法國松露和韓國松茸切片，除了充滿香氣，更比一般燒賣增添華麗口感。李元義笑說，光是松露價值就不菲，值得向賓客推荐。

金湖飯店說，魏水成用心選擇食材和用料，烹製時間也花費不少，但都是為了要讓客人吃的安心、吃的健康，而且要吃的有感。