動漫節熱鬧起跑 不畏低溫人潮爆棚

2018-02-01 17:56 中央社 台北1日電



2018台北國際動漫節今天在低溫下熱鬧開跑，不少動漫迷開展時間一到衝入場搶購商品，今年國內外作者、聲優、偶像歌手見面簽名會高達35場，日本館規模也擴大，展開最嗨動漫趴。

第六屆「台北國際動漫節」1日起至5日在南港展覽館盛大展出，5天熱鬧活動中，包含8名日本聲優、12組超人氣偶像團體、32名國內外作者畫家簽名見面會接連登場，還有許多限量商品及福袋，今天一早已吸引眾多動漫迷到場排隊，長長人龍等待入場畫面壯觀，幾乎人手一袋戰利品。

為了買到超值福袋和限量書籍，不少動漫迷在開幕前就連夜排隊，今天上午7時主辦單位就先開放室內場地供民眾在室內等候。排在其中一處入口隊伍前頭的民眾林子朧，今天一早從新店趕來，和同學分工卡位買福袋，他表示，這次是他第一次參加，一早就看到許多人排隊，體驗到動漫迷的熱情。

從淡水來的30歲民眾陳致維，提著大型綠色提袋興奮入場，他表示，每年動漫節都會報到，今年為了買到動漫展限定書籍，從前一晚9時就在場外熬夜排隊，並說今年氣溫還不是最冷的，前幾年排隊甚至有經歷過颱風，預計這次會花費新台幣1萬5000元左右。

開幕記者會中，文化部主任秘書陳濟民致詞表示，漫畫在台灣已是老少咸宜的精神食糧，在台北市華陰街的漫畫基地去年12月開工，預計今年6月將會完工，未來可提供漫畫創作者和產業界交流的重要場域。

有關培養國內漫畫人才推廣，陳濟民提到，除了法國安古蘭漫畫家駐村計畫，今年還增加和另一座法國漫畫村合作，文化部會擴大徵選台灣漫畫家前往，和世界各地漫畫家交流，希望提供國內漫畫創作者成熟健全的產業鏈，給予安心創作的環境。

中華動漫出版同業協進會理事長黃詠雪致詞表示，今年動漫節台灣原創活動增加，35場簽名見面會場次中，國內與會作者畫家就多達20名。她期盼，政府扶植本土漫畫不僅侷限於紙本，而是更多元發展ACG（動畫、漫畫、遊戲）相關產業。

黃詠雪受訪時指出，以往漫畫作為書籍出版，產值有限，但如果成為IP（智慧財產權），則可以發展成動畫、桌遊等類型，而她也有信心今年動漫展產值能量會比往年更高。

今年動漫節亮點活動，還有「日本館（ICHIBANJAPAN）」舞台表演比以往規模大，多組日本聲優、歌手、演員輪番登台，將動感唱跳與粉絲們近距離互動；此外，大會更首度規劃吉祥物專區，邀請到來自代表日本當地的吉祥物「信州君」、「家康君」等，要用超萌魅力療癒台灣民眾。