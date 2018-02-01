台北往返宜蘭羅東 春節客運優惠價105元、礁溪75元

2018-02-01 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



首都客運今天宣布春節疏運計畫，台北往返宜蘭羅東優惠價105元、礁溪75元。圖／首都客運提供 分享 facebook 首都客運今天上午公布春節疏運計畫，為了疏運返回宜蘭地區過年、從2月14日（農曆12月29日，周三）0時起至2月20日（大年初五，周二）24時止，「市府轉運站-宜蘭、羅東」全票優惠價105元（原價128元），「市府轉運站-礁溪」全票優惠價75元（原價92元）、相較於原價約為82折。

首都客運表示，乘客可至市府轉運站售票櫃台購買優惠票，或使用電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）於上客月台直接刷卡付費即可。另回數票於優惠期間不退還差額，建議恢復原價後再使用。

此外，使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運轉乘北宜國道客運班車，還可再享全票21元、半票11元轉乘優惠，台北到宜蘭、羅東全票只要84元，礁溪54元。若持電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）2月14日至2月20日刷卡搭乘宜蘭地區市區或公路客運轉乘1570、1571、1572等北宜國道客運路線，還可再享全票21元、半票11元的雙重優惠。

以羅東、礁溪為例，搭乘宜蘭市區281路線至羅東轉運站轉乘1570路線，全票只要84元（105元－21元＝84元）；搭乘宜蘭市區112路線至礁溪轉運站轉乘1572路線，全票只要54元（75元－21元＝54元），約為原價66折至59折。